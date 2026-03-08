東日本大震災で被災した地域を、食を通じて応援する取り組みが各地で続いている。

震災発生からまもなく１５年。壊滅的な打撃を受けた漁業や農業は十分に復興できておらず、専門家は「食を通じた支援の積み重ねが、被災地の活力につながる」と指摘する。（石原宗明）

「おいしいお酒や料理を口にしながら被災地のことを皆で考えていけたら」。東京・渋谷のレンタルスペースで２月１４日、ＮＰＯ法人「きっかけ食堂」代表理事の原田奈実さん（３１）が集まった約３０人に語りかけた。

「きっかけ食堂」は２０１４年、当時立命館大の学生で、復興ボランティアに携わった原田さんらが京都で始めた。食材を東北の生産者から調達し、その土地ならではの味付けや調理法で、来場者に提供している。

現在、全国１８会場で実施。京都、東京、仙台では毎月、店舗などを借りて開催している。

この日、東京の会場には、養殖設備のトラブルで十分な大きさで出荷できなくなった岩手県大船渡市のホタテや同県大槌町のあんかけうどん「すっぷく」などが提供された。養殖を手がける漁師の中野圭さん（３９）は、「資金繰りが厳しい。すぐに支援を広げてくれ、ありがたい」と話した。

常連という会社員、金田健吾さん（３０）（東京都三鷹市）は、「色々な人の被災地とのつながりを聞けて刺激になる。自分に何ができるか考える場になっている」という。

ただ、食堂の来場者数は年々減ってきているという。原田さんは「多くの生産者がまだ不安定な状態にあるが、震災が風化してきていると感じる。応援してくれる人を増やしたい」と話す。

岩手県を拠点に、毎月、被災地の生産者のエピソードをつづった冊子と食材をセットにして届けているのが、１３年７月創刊の定期情報誌「東北食べる通信」だ。送料別で１７００円。会員は約４００人に上る。同県山田町のアカザラガイなど、以前は地元でも知らない人がいたが、冊子に掲載され味の良さが認識されるようになった食材もある。

海温の上昇で漁獲量が戻らなかったり、人口が流出したりして、担い手が減っているという。３代目編集長の阿部正幸さん（４３）は「生産者の顔が見え、思いを知れば、購買意欲も高まる」と語る。

◎

「ＪＲ東日本クロスステーション」（東京）などは、１１年１０月から被災地の食材を使った「東北福興（ふっこう）弁当」を販売するほか、食材の生産者を紹介する特設サイトを設けている。弁当の第１４弾を東京、新宿、仙台などの駅で販売する。同社は「風評被害にも負けず作り続けてきた生産者の思いと食材の魅力を伝えることで、東北産の価値を高めていきたい」としている。

農林水産省によると、東日本大震災による農業や漁業などの被害額は、２兆４４８４億円に上る。漁獲量などは震災前の水準に戻っておらず、復興庁は特設サイトで被災地の食材を伝えている。

復興支援団体には、財政基盤が弱い団体もある。浦上食品・食文化振興財団（東京）では１２年から、１１６団体を財政的に支援している。理事長の浦上聖子さん（６１）は「少しでも被災地が活力を取り戻せるよう、支援の輪を広げたい」と話す。

福島大教授の小山良太さん（農業経済学）は「福島県産などの食材は震災前より安価で売られ、産地の活力は弱まったままだ。震災で途絶えた消費者と産地のつながりを取り戻し、消費者が日々の食材を見直し、復興について考えることが重要だ」と語る。