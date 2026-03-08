■世界ジュニアフィギュアスケート選手権 女子シングル・フリー（日本時間8日、エストニア・タリン）

女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の島田麻央（17、木下グループ）が、合計208.91点をマークし、世界ジュニア史上初となる4連覇の快挙を達成した。

2位はH.バス（16、オーストラリア）、SP2位の岡万佑子（16、木下アカデミー）が3位に入った。

最終滑走の島田は、冒頭のトリプルアクセルを決めると、4回転は回避したが、3回転ルッツ−3回転トウループを鮮やかに着氷。スピンでGOE（出来栄え点）の減点があり、後半では3回転フリップからのジャンプシークエンスで回転不足を取られたが、ジャンプで大きく崩れることなく滑り切った。フリーの得点はバスに続く2位となるも、トータルで優勝が確定すると、安堵からかキス・アンド・クライで涙を流し、男女を通じて前人未到の4連覇を達成。男子では中田璃士（17、TOKIOインカラミ）が連覇を果たし、2年連続の“日本勢アベックV”となった。

ショートで島田と2.13点差の2位スタートとなった岡は、トリプルアクセルでの転倒があり、後半も3回転ルッツでバランスを崩したが、ミスを最小限に抑えた。順位を一つ落とすも、島田とともに日本勢2人が表彰台入りを果たした。

SP24位と出遅れた岡田芽依（15、名東ＦＳＣ）は、カットライン上ギリギリでのフリー進出となり、トップバッターで登場。トリプルアクセルが抜けてシングルになってしまったが、以降のジャンプで大きく崩れることなく滑り切った。フリー5位の好演技で巻き返し、総合10位で終えた。

【女子シングル結果（合計点）】

金）島田麻央 208.91点

銀）Hana BATH（オーストラリア） 205.39点

銅）岡万佑子 197.17点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10）岡田芽依 177.77点

