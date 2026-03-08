TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が7日放送のTBS系「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）に生出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の映像使用について説明する場面があった。

番組冒頭、この日、行われていた韓国戦について「WBC第1ラウンド、日本は今日、韓国と対戦しまして、現在8回の表まで終了。8対6と目が離せないような状況になっている」と試合状況に触れた。

今回は米配信大手Netflix（ネットフリックス）が独占配信している。

この状況も受け、安住アナは「試合終了後30分ぐらいしますと映像の配信がありまして、それを私たちがいただきまして、編集して3分以内にお伝えすることができるということになっています」と映像使用のルールについて説明した。

隣にいた三谷幸喜氏は「面倒くさい」とツッコミ。安住アナも「まあ、いろいろあるんですけども」と苦笑した。

番組開始時点でまだ試合中ということで、この日は試合前の様子、さらには前日の台湾戦の模様を映像で詳報。韓国戦については得点経過を静止画で速報。映像ナシの状態で五十嵐亮太氏の解説で紹介した。

番組後半、安住アナは「WBCの映像がまもなく用意できると思います」と説明。さらに午後11時6分すぎに映像も公開され、映像と静止画を交え、試合展開を振り返った。