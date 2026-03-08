【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】股抜き突破→左足弾丸ショット（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF山本柚月が、豪快なカットインから衝撃のゴールを叩き込んだ。左足で放った圧巻の代表初ゴールにSNSが盛り上がりを見せている。

2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指しているなでしこジャパンは日本時間3月7日、AFC女子アジアカップ2026のグループC第2節でインド女子代表と対戦。初戦から9人を入れ替える大胆なターンオーバーを見せたが、MF長谷川唯の今大会初ゴールやFW植木理子とMF宮澤ひなたのハットトリックなどで11−0の大勝を飾り、2連勝でベスト8進出を決めた。

衝撃のゴールラッシュの口火を切ったのは、本来ウイングだが右SBを任された山本だった。4分、相手陣内中央の宮澤が右サイドに展開。ボールを受けた山本は、縦に突破する動きをフェイントに使って、対峙するDFサンジュ・ヤダフを翻弄。逆を突いて中央マイナス方向に切れ込むと、戻ってきたFWピヤリ・ザクサの股を通して、最後は左足を一閃。少し巻いたカーブショットは弾丸のように飛んできて、ゴールの左上の隅に突き刺さった。

衝撃のゴールを叩き込んだ山本は、DF熊谷紗希に飛びついて笑顔を見せる。そこにDF守屋都弥やDF古賀塔子などディフェンスラインの選手が駆け寄って歓喜の輪を作った。

DAZNで解説を務めた岩渕真奈さん（元なでしこジャパンMF）は、「股抜きからの左足、素晴らしいですね。彼女らしいですよね、こういうシュート。両足蹴れますし、パワーもある。この時間帯で取ってくれたのは日本にとって助かりますね」と絶賛した。

「スーペルゴラッソだ」の声も

このスーパーゴールはSNSでも大きな話題に。ファンからは、「エグすぎる…ゴラッソすぎやろ」「凄えの決めた」「逆足かつこのパワーは凄い」「大会ベストゴール級ゴラッソ決めよった」「これはブロック関係ない」「ドリブルもシュートも美しかった」「山本柚月のスーパーゴラッソ」「らしいゴール」「半端ねえゴール決まった！」「アニメみたいなカッコいいシュートだった」「スーペルゴラッソだ」「エグいコースだな」など23歳に称賛の声が殺到した。

嬉しい代表初ゴールに加え、13分には長谷川、62分にはFW土方麻椰のゴールをアシスト。今大会初出場で1ゴール・2アシストと躍動した山本は、試合後のフラッシュインタビューで「サイドの高い位置でボールを持てるのは、自分の強みでもある。試合の最初だったので思い切りプレーした結果が、ゴールに繋がって良かったです」とコメント。さらに「すごく嬉しかったですし、初スタメンで難しいゲームになると予想していたので、ホッとした気持ちが大きかったです」と振り返り、最後には笑みをこぼした。

日テレ・東京ヴェルディベレーザの下部組織出身の山本は、ドリブル突破とシュート力を武器とするサイドアタッカー。2024-2025シーズンはクラブをWEリーグ初制覇に導き、自身も最優秀選手賞を獲得する活躍を見せた。現在は海外移籍を前提とした準備を進めており、今大会でのさらなる飛躍に期待が掛かる。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

