『ばけばけ』庄田多吉役の濱正悟、最終回へ「怒濤の展開」予告 『びわ湖開き』に参加
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』庄田多吉役の俳優・濱正悟が、7日に滋賀・大津市で行われた『第71回 びわ湖開き』に参加した。
【写真】びわ湖の船で一日船長ポージング…濱正悟
湖上観光の幕開けを告げる恒例行事。濱が「一日船長」を務め、春の訪れを告げた。
『ばけばけ』 本松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
総合テレビで月〜土曜の午前8時（土曜は1週間の振り返り）ほかに放送。
■濱正悟コメント
昨年、『ばけばけ』の撮影はもちろん、他の撮影でもびわ湖周辺に滞在していたので、今回一日船長のお話を伺った時は非常にご縁を感じました。撮影がない日にはびわ湖をながめながら、しばしば散歩を楽しんでいました。本日このようなすてきな機会にて、また、びわ湖に舞い戻ってこられたことをとてもうれしく思っております。うららかで楽しい春の訪れを皆様と心からお祝いし、一日船長を務めさせていただきました。 金曜日の予告で錦織さんの姿が出たと思います。ここ何週間かは熊本編で新しい『ばけばけ』の色が出ていましたが、来週の23週は松江の人々がまた登場します。来週から最終回に向けてラストスパートで怒濤（どとう）の展開になっていきます。庄田もまた出てきますので、ぜひ楽しみにしてほしいです。
【写真】びわ湖の船で一日船長ポージング…濱正悟
湖上観光の幕開けを告げる恒例行事。濱が「一日船長」を務め、春の訪れを告げた。
『ばけばけ』 本松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■濱正悟コメント
昨年、『ばけばけ』の撮影はもちろん、他の撮影でもびわ湖周辺に滞在していたので、今回一日船長のお話を伺った時は非常にご縁を感じました。撮影がない日にはびわ湖をながめながら、しばしば散歩を楽しんでいました。本日このようなすてきな機会にて、また、びわ湖に舞い戻ってこられたことをとてもうれしく思っております。うららかで楽しい春の訪れを皆様と心からお祝いし、一日船長を務めさせていただきました。 金曜日の予告で錦織さんの姿が出たと思います。ここ何週間かは熊本編で新しい『ばけばけ』の色が出ていましたが、来週の23週は松江の人々がまた登場します。来週から最終回に向けてラストスパートで怒濤（どとう）の展開になっていきます。庄田もまた出てきますので、ぜひ楽しみにしてほしいです。