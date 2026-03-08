Çã½Õµ¬À©¤Ï¡ÖAV¿·Ë¡¡×¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë!? ¡ÄÅö»ö¼ÔÈ´¤¤ÎÌ©¼¼¤ÎµÄÏÀ¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡È¤¤¤Ä¤«Íè¤¿Æ»¡É
Åö»ö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë!?
£²·î10Æü¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤ÏÀÇäÇã¤Îµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ò¡¢£³·îËö¤Þ¤Ç¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Ë¤Ï¡ÖÇä¤ëÂ¦¡×¤Î´«Í¶¤äµÒÂÔ¤Á¤òÈ³¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇã¤¦Â¦¡×¤òÈ³¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÀ¼¤ò¤«¤±¤ë½÷À¤À¤±¤¬½èÈ³¤µ¤ì¡¢Çã¤Ã¤¿Â¦¤ÎÃËÀµÒ¤Ï½èÈ³¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¤·¤Æ¸½¹ÔË¡¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
Í¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ë¤Ï·ºË¡³Ø¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢ºÛÈ½´±¤ä¸¡»¡´±¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Î¤¢¤êÊý¤ä¡¢Çã¤¦Â¦¤Ø¤ÎÈ³Â§µ¬Äê¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£Ë¡Ì³¾Ê¤Ï½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤«ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÎË¡²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤¬É÷Â¯¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤Ë¡¢Çã½Õ½èÈ³²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´Ø·¸¼Ô¡ÊÉ÷Â¯¾î¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¼Ô¡¢É÷Â¯µÒ¤Ê¤É¡Ë¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¯ºö¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¡ÖÅö»ö¼Ô¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖÇã½Õ½èÈ³¤ÎÆ³Æþ¡×¤È¤¤¤¦¡¢À»º¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤äÅ¹ÊÞ·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤òÁÂ³°¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì±¼çÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ÄÌ¾ï¡¢É÷Â¯Å¹¤Ç¤ÏÀÇäÇã¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Çã½Õ¹Ô°Ù¤¬½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉ÷Â¯Å¹¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ï¸º¤ê¡¢É÷Â¯¾î¤ÎÀ¸³è¤ä°ÂÁ´¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÀË½ÎÏ¤ÈÀÅªºñ¼è¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ëÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤òÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁÈ´¤¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡Ç06Ç¯¤Ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¾ã³²¼Ô¸¢Íø¾òÌó¤ÎÀ©Äê»þ¤Ë¡¢¾ã³²Åö»ö¼Ô¤Î´Ö¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯¤ÎÀÉ÷Â¯´Ø·¸¼Ô¤¬¶«¤Ö¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬£´Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖAV¿·Ë¡¡×¤À¡£
AV¿·Ë¡¤Î¡È¼ºÇÔ¡É
¡ØAV½Ð±éÈï³²ËÉ»ß¡¦µßºÑË¡¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§AV¿·Ë¡¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤Î½Ð±éÈï³²¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤ÇµÄ°÷Î©Ë¡¤Ë¤è¤êÀ©Äê¤µ¤ì¡¢¡Ç22Ç¯£¶·î23Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¡Ç16Ç¯¤´¤í¤«¤éÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ð±é¶¯Í×¤È¡¢¡Ç22Ç¯£´·î¤«¤éÀ®¿ÍÇ¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢½÷Í¥¤äÀ©ºîÂ¦¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ë¡À©²½¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏË¡°Æ¤ÎÄó½Ð¤«¤éÀ®Î©¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£±¥õ·îÈ¾¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ÀÌó¸å£±¥õ·î´Ö¤Î»£±Æ¶Ø»ß¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»£±Æ½ªÎ»¤«¤é£´¥õ·î¤Ï¸øÉ½¤ò¶Ø»ß¡×¡Ö¸øÉ½¸å£±Ç¯´Ö¡¢½Ð±é¼Ô¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤¬²ÄÇ½¡×¤Ê¤É¤Îµ¬Äê¤¬À©ºî¤Î¼Â¾ð¤È¹ç¤ï¤º¡¢À©ºîËÜ¿ô¤¬¸º¾¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤Ç¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë°úÂà¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½÷Í¥¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¿Í½÷Í¥¤Î³èÌö¤Îµ¡²ñ¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£À©ºîÂ¦¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤ÆÂ¿¿ô¤Î¼ÂÇä¤¬¸«¹þ¤á¤ë½÷Í¥¤Ç¤Ê¤¤¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»£±Æ·ÀÌó¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¡£¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤ò¸«¤Æ·ÀÌó¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÇºÆ·ÀÌó¤¬ÃÙ¤ì¡¢¼¡¤Î½Ð±éºîÉÊ¤Þ¤ÇÄ¹¤¤¶õÇò´ü´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂåÌò¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë£±¥õ·î¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤ÇµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤áÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏË¡Î§¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡Ö½Ð±é¼ÔÊÝ¸î¡×¤È¤ÏµÕ¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢µìAV¿Í¸¢ÎÑÍýµ¡¹½¡Ê¸½Å¬Àµ±ÇÁü»ö¶È¼ÔÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ±¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÖÆ±¿ÍAV¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥ì¡¼¤ÊÎÎ°è¤Ø½Ð±é¼Ô¤¬Î®½Ð¡£µ¬À©¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¶È¼Ô¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¤ÏÂ¨¶â¡×¤Ê¤É¤ÎÍ¶¤¤Ê¸¶ç¤Ç½Ð±é¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿½÷Í¥¤Û¤É¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤êÊó½·¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢AV¶È³¦¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ´í¸±¤Ê³¤³°¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®Çä½Õ¤ò¹Ô¤¦½÷Í¥¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤ëÀ©¸Â¤òÀß¤±¤¿·ë²Ì¡¢Ã¦Ë¡¹Ô°Ù¤¬²£¹Ô¤·¤¿AV¿·Ë¡¤Ï¡¢à¸½Âå¤Î¶Ø¼òË¡á¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡Îá¤ò½å¼é¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê»öÌ³Åª¡¦¿ÍÅªÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤¿¤áÈèÊÀ¤·¶ìÆñ¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¤ÎÀèºÙ¤ê¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
AV¿·Ë¡¤ÎÉíÂ§Æâ¤Ë¤Ï¡Ö£²Ç¯°ÊÆâ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Î¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤¬²þÀµ¤òµá¤á¤Æ¡Ç24Ç¯£³·î¤Ë¹ñ²ñÁ°¤Ç¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ò¼Â»Ü¡£¶È³¦¤Î°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¤Ë¤¯¤ß¼è¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡Ç24Ç¯£¶·î¤Ë²þÀµ°Æ¤ò½°µÄ±¡¤Ë¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Ü¹Ô¤«¤é£³Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤À²þÀµ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Çä½Õ½÷À¡á¡È¼Ò²ñ¤Îµ¾À·¼Ô¡É¤«
AV¿·Ë¡¤ÎÀ©Äê¤ÈÇã½Õ½èÈ³²½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎµßºÑ¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖAV½÷Í¥¡áÌµÍýÌðÍý¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëà¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÈï³²¼Ôá¡×¡ÖÇä½Õ¤¹¤ë½÷À¡á¶¯À©Åª¤ËÀ¤òÇä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëà¼Ò²ñ¤Îµ¾À·¼Ôá¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¸«Êý¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÊÐ¸«¤À¤í¤¦¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Á´°÷¤¬¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£AV½Ð±é¤ä°ãË¡¤ÊÀÇäÇã¤òà»Å»öá¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¡£AV¿·Ë¡¤Î²þÀµ¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä´Ú¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÀÇäÇã¶Ø»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤òàÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ýá¤È¤·¤Æ¸ÇÄê¤·»Ù±ç¤¹¤ëË¡Î§¤òÀ©Äê¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¡¼¥º¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô½÷À¤ò¡ÖàÈï³²¼Ôá¤È¤·¤Æ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖàÏ«Æ¯¼Ôá¤È¤·¤Æ¡×¤âÀ¯ºöÄó¸À¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Çã½Õ½èÈ³²½¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢É÷Â¯¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÀÇäÇã¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅö»ö¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï»ê¶ËÅöÁ³¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
AV¿·Ë¡¤¬Åö»ö¼ÔÈ´¤¤ÇÀÛÂ®¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢Î©Ë¡¤·¤¿Â¦¤Î¡Ö¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÃÎ¤È¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡ÊÉé¤Îßà°õ¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖAV¡á°¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¤Ã¤¿Ç§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·Á¤Ø¤È²þÀµ¤¹¤ë¤Î¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×
AV¿·Ë¡¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤Ï¡Ö½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¡¹¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿·¿Í½÷Í¥¤Ë¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤Ê¤É°ìÄêÄøÅÙ¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¼õ¤±¤ëÉÔÍø±×¤äÊÀ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©Ë¡²áÄø¤Ç¤â¤Ã¤È¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÇäÇã¤Ø¤Îµ¬À©¤ò¡¢AV¿·Ë¡¤ÎàÆó¤ÎÉñá¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸½¾õ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬»öÂÖ¤òÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡ÖÇã½Õ½èÈ³²½¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤È¿´¤ÎÄì¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÇã½ÕÌîÏº¤ÎÌ£Êý¡×¤È¤¤¤¦±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
AV¿·Ë¡¤ä³¤³°¤ÎÀÇäÇãµ¬À©¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¡¢½ðÌ¾³èÆ°¤ä¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤Ê¤É¤ÇË¡À©Äê¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ö·ë¶É·è¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤ä¤ë¤À¤±ÌµÂÌ¡×¤È¤¤¤¦ÄüÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÈ¿ÂÐ¤ò¼¨¤¹¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢Ë¡¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹ÔÀ¯¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ä¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡ÖÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¡×¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡¢AV¿·Ë¡¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Çã½Õ½èÈ³²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÌ©¼¼Æâ¤Ç°ìÊýÅª¤ËÃ»´ü´Ö¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤â¤·Çã½Õ¹Ô°Ù¤¬½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÇäÇã¤òà»Å»öá¤È¤¹¤ë½÷À¤Ï¡Ö´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÌÌÅÝ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤Æº¤Æñ¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë´Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÀÇäÇã½÷À¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤¬¡¢µÕ¤ËÅö¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
£²·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢°µ¾¡¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÀÇäÇãµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¤¿¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡ÖÇã½Õ½èÈ³²½¤ÎÀ§Èó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Ç½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆµÄÏÀ¤·½ÏÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤â¤·Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Î²þÀµ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ºÇÎÉ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«»öÁ°¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡×¤°¤é¤¤¤Î»ÑÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ