

サカナクション山口一郎

サカナクション山口一郎、令和ロマンくるまらが６日、都内で行われたSUNTORY WHISKY「碧Ao」商品説明会・試飲会＆「Be a traveler」プロジェクト発表会に出席した。

サントリーは、SUNTORY WHISKY「碧Ao」を2025年12月中旬以降、全国でリニューアル新発売。このリニューアルにあわせ、音楽・お笑い・写真・ファッションなど各界から５人の「First traveler」を迎え、“旅”をテーマに世界を旅する「Be a traveler」プロジェクトを始動させる。それに名を連ね山口一郎（サカナクション）や、くるまらが「碧Ao」で乾杯し、“旅の思い出”や“旅の必需品”などのトークを繰り広げた。

トークでは、それぞれの領域における「表現のこだわり」について、深い議論を交わした。山口は、自身の創作における「ブレンド」の重要性について、「本来混ざり合わないものを混ぜ合わせた時に生まれる『良い違和感』が、人の心に引っかかる要素になる」と語った。

さらに「混ざり合わないものを混ぜる時には必ず工夫が必要で、その工夫こそがセンスだと思う」と語り、音楽制作においても、異なるジャンルを融合させる際にはあえてその「違和感」を消さずに残すように意識していると明かした。

また、山口は表現のサイクルについて、写真家・森山大道氏の言葉を引用しながら「古いものはいつも新しくて、新しいものはいつも懐かしい」と持論を展開。新しいと感じるものの中には常に懐かしさが含まれており、音楽もその循環の中にあると分析した。

くるまが中学生の頃にサカナクションの楽曲を聞いて感じた「正体不明の惹きつけられる感覚」も、この「新しさと懐かしさの融合」がもたらした効果であったことが明かされた。