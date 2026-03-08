【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】

高市首相に「国会軽視」の特大ブーメラン！ 閉鎖ブログに審議短縮への嫌み・不満を書き連ねていた

「トランプはウソを利用してきた。世間はウソを望むと知っているからだ」

1990年代半ば、トランプの広報顧問だったアラン・マーカスが「ドナルド・トランプ=世界支配への道」（Amazon 2019年製作）の中でこう語っている。

大統領になる前、「私がなれば、すぐに戦争を終わらせる」と公言していた。だが、ウクライナ戦争は5年目に突入しているし、今度はイランを空爆して要人や多数の民間人を虐殺する戦争を始めてしまった。あのプーチンまでが「人間の道徳や国際法を踏みにじった」と批判した。

こんなトランプを「みんなの前で『大好き！』と言っちゃう、デビューしたてのキャバ嬢」（作家の鈴木涼美・週刊文春2月26日号）のように慕うのが高市早苗首相である。

この高市首相もウソつきである。この人はウソがバレると「逃げる」「さらなるウソをつく」「開き直る」だから、ある意味、トランプより始末が悪い。

衆院解散の会見で「消費税減税は私自身の悲願」と大見えを切ったが、これも真っ赤なウソだ。

「プレジデントオンライン」（2026/2/17 6:00）で、作家の中野タツヤが「公式ブログ記事1000本を検証して判明『増税政治家・高市早苗』の正体」を公開したのである。

こう中野は結論付ける。

《高市首相の公式ブログを読む限り、長年にわたり消費減税を主張してきたという事実は確認できなかった。それどころか、むしろ「10％への引き上げを主導してきた」としか思えず、「消費減税」ではなく「消費増税」こそ首相の悲願だったのでは、とも思えてくる。こういった経緯にもかかわらず、衆院選を前にして「消費減税は私の悲願」とまで言い切ったわけだ。これを真っ赤なウソと言わずして何といおう。ここまで事実と異なることを言うのは普通の神経を持った人には耐えられないのではないか。高市首相はその清新なイメージに反し、実際は相当な「タヌキ」なのではないだろうか》

これが出てすぐ、高市首相はすべてのブログをHPから削除してしまった。

国会審議が始まる直前、またも文春砲が鳴り響いた。「高市首相が衆院議員たちに対し、『当選祝い』としてカタログギフトを配布していた」と報じたのだ。

国会で追及されると「昭和の中小企業のオヤジ・社長みたいなところが、まだ私にもある」と説明にもならない“世まい言”でごまかそうとした。

高市首相は就任以来何もやってないのに、「憲法改悪」には異様な執念を持っている。2月9日の会見で、「“国の理想”の姿を物語るのは憲法です。この国の未来をしっかりと見据えながら、憲法改正に向けた挑戦も進めてまいります」と語った。

それに対して「彼女の憲法に対する考え方は間違っている」と真っ向から反駁したのが女性自身（3月3.10日合併号）である。

「憲法は、“国の理想”を書くものではなく、国家権力を制限するためのものです」（慶応義塾大学名誉教授で憲法学者の小林節）

高市首相は本来「権力者を縛るべき憲法」を「権力者が国民を縛るための憲法」に書き換えようとしているのではないかと小林は危惧する。

並外れた権力欲を持つ高市首相は「非核三原則」も「平和憲法」もお払い箱にして、目指すのは「この国を戦争のできる国に改造する」、すなわち戦前へ回帰することである。

この民主主義の危機に、大声を上げることもできない情けない新聞、テレビの代わりに、おごる高市政権の恥部をえぐり出し、報じているのは、週刊誌や夕刊紙、ネットメディアである。

子どもたちに教えてあげてほしい、「ウソつきは高市の始まり」だと。 （文中敬称略）

（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）