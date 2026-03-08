ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが８日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜・午前１０時）に生出演し２週間ぶりに同番組に復帰した。

安住アナは、「さて先週、私、体調不良で休みをいただきました」とし「急性胃腸炎ということで」と病名を発表した。

続けて「金曜日の夜から土、日、月とかなり吐き気が続きまして。ほぼ３日間トイレの個室で過ごしていたみたいな感じになりました」と症状を伝えていた。

さらに「冬はウイルス性の胃腸炎などがはやりますので、皆さんも食事の際などは、手洗いなど、気をつけていただきたいと思います」とリスナーに注意喚起をしていた。

先週１日の生放送は、アシスタントでフリーアナウンサーの中澤有美子アナが「安住さんは体調不良のためお休みです」と発表した。続けて「年末年始からミラノ・コルティナ五輪、そして各地、新潟などへの出張…ホントにホントにお忙しかったですし、ゆっくり休んでいただきたいと思います」と願っていた。

安住アナは２月２８日放送の司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）を、今月２日に総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。同番組で佐々木舞音アナが「安住アナウンサーですが今週は元々予定していた冬休みのためお休みです。週末は体調不良で番組をお休みしていましたが、徐々に回復しているという連絡もきております」と伝えていた。７日の「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」に生出演し復帰していた。

さらに、この日のラジオ生放送で安住アナは「帯番組はもともと入っていた長期休暇をいただいたということで、合わせて、しばらく６日ほど休みをいただきました」と振り返り「やっぱり、仕事柄、６日も離れてしまいますとペースが。うまくつかめなくなってしまって、昨日ぐらいから、少しオロオロしてますけれども、徐々に慣れていこうと思っています」と明かした。

その上で「それから、いろいろね、私の働いているスタイルが皆さんもよく知っているということで。いろいろなスケジュールが込み入った結果、こういうふうになったんじゃないかっていうね。そういう心配の声をいただいたりして」とし「逆にそれがまた、迷惑だっていうのもあって」と明かした。

続けて「ちょっと、いろいろ働き方に対しての、クレームみたいなもの入れてくれる人がいるんですけれども、結局、全部自分の方に帰ってきちゃったりするんで皆さん、静かにして、どうか温かく見守ってください」と呼びかけた。

さらに「仕事が１人に偏っているんじゃないかっていうね。そういう指摘とかあったりして。必ずね、ＴＢＳは安住、江藤（愛）、日比（麻音子）、この３人仕事が偏ってるなんて言ったりするとね、他のアナウンサーがぶんむくれちゃったりして。そんなことないんですよ。結構、他のアナウンサーも大変でみんな大変な思いしてるんで。またちょっとそういうのも違うんだっていう感じがありつつ、ちょっとすみません…温かく見守ってくださいって感じで」と繰り返し理解を求めていた。