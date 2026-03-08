アニメMV制作中！「ホロドリ」メインテーマ曲は全ホロメン参加の「夢色ワンダー」
カバーは、スマートフォン用ゲーム「hololive Dreams（以下、ホロドリ）」のテーマ曲「夢色ワンダー」を発表し、アニメMVが制作中であることを明らかにした。
「ホロドリ」は、同社のVtuberグループ「ホロライブ」所属タレントが参加するリズム＆RPGゲーム。「夢色ワンダー」は全タレントが参加する楽曲となり、本楽曲のほかにもオリジナルアニメーションが制作される予定となっている。
テーマソングのタイトルは――
「夢色ワンダー」
ホロライブ史上最大規模！？
総勢54名のタレントが歌うテーマソング🎶
フルバージョンの公開をお楽しみに✨
