Maison de FLEURがウィキッド 永遠の約束とコラボ♡グリンダ＆エルファバの限定アイテム登場

フェミニンな世界観で人気のMaison de FLEURから、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開を記念した特別コレクションが登場します。作品に登場する二人の魔女、グリンダとエルファバの対照的な魅力を表現したバッグやポーチがラインアップ。繊細なディテールと上品なデザインで、映画の幻想的な世界観を日常に取り入れられるアイテムに仕上がっています。物語の余韻を感じられる、ファン必見のコレクションです♡

二人の魔女を表現した特別デザイン



映画『ウィキッド 永遠の約束』は、オズの魔法の国を舞台に、友情と葛藤を描く物語の完結編。本コレクションでは、主人公であるグリンダとエルファバの対照的な魅力を、Maison de FLEURならではの繊細なデザインで表現しています。

グリンダをイメージしたアイテムは、劇中のピンクのドレスから着想を得た華やかなデザイン。

マットな質感のサテン生地にシルエットやティアラ、蝶のモチーフを箔プリントであしらい、“Glinda”のロゴにはラインストーンを添えて、上品なきらめきを演出しています。

一方エルファバを表現したアイテムには、重厚感のあるジャカード素材を使用。

ポーチにはアンティークゴールドのプリントでグリンダと対になるシルエットをデザインし、トートバッグにはほうきや帽子、羽など象徴的なモチーフを刺繍で表現。

さらに内側にはグリーンのサテン生地を使用し、シックな外観とのコントラストを楽しめます。

バッグ＆ポーチ全4型ラインアップ



今回登場するコレクションは、バッグ2型とポーチ2型の全4アイテム。映画の世界観を感じるカラーとモチーフが魅力です。

「GLINDA/フリルハンドルトート」は、カラーPink、価格7,000円。フェミニンなフリルハンドルと上品なサテン素材が印象的で、グリンダらしい華やかな雰囲気を楽しめます。

「GLINDA/ポーチ」は、カラーPink、価格4,200円。ラインストーン付きのロゴと箔プリントがアクセントになった、可愛らしく上品なデザインです。

「ELPHABA/スクエアトート」は、カラーBlack、価格7,000円。ジャカード素材の落ち着いた雰囲気に、ほうきや帽子などの刺繍モチーフが映えるアイテム。

内側にはグリーンのサテン生地を使用し、さりげない華やかさをプラスしています。

「ELPHABA/ポーチ」は、カラーBlack、価格4,200円。アンティークゴールドのプリントがシックな印象を与える、大人っぽいデザインのポーチです。

発売スケジュール



本コレクションは2026年4月13日（月）に全国のMaison de FLEUR一部店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売されます。ECサイトでの販売は13日（月）12時より開始予定です。

また、2026年3月20日（金）にはラフォーレ原宿で開催される「WICKED Collection in LAFORET」にて先行販売を実施。

さらに2026年3月6日（金）からは、Maison de FLEURラフォーレ原宿店で先行予約もスタートします。

映画の世界観を楽しめる限定コレクション♡



映画『ウィキッド 永遠の約束』の幻想的な物語を、日常で楽しめる特別なコレクション。

グリンダの華やかなピンクと、エルファバのシックなブラックという対照的な魅力を、Maison de FLEURらしい繊細なデザインで表現しています。

映画ファンはもちろん、フェミニンなバッグやポーチを探している方にもおすすめ。特別感あふれるアイテムで、毎日のコーデに魔法のようなときめきを添えてみてください♡