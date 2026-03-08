◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国─英国（2026年3月7日 テキサス州ヒューストン）

ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が7日（日本時間8日）、米国代表として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、イギリス戦に「5番・捕手」で先発出場。第1打席は元同僚に本塁打を“強奪”された。

1点を追う2回1死の第1打席で相手先発右腕・ビザの高め直球を捉えた。打球は右翼方向に一直線。ところが英国の右翼手・トンプソンがフェンスオーバーしていた打球に飛びつき、グラブを目いっぱい伸ばして捕球。フェンスに激突して最後はグラウンドに倒れながらもボールだけはこぼさずスーパーキャッチで本塁打性の打球を“強奪”した。

この好守備には先発・ビザも両手を突き上げて称賛。スタンドからもどよめきが沸き起こった。

SNSでも「イギリス代表トンプソンがスミスのホームランをキャッチ スーパープレイ！」「スミスのホームランが盗られたのは惜しいけどトンプソンが元気そうで嬉しいね」「スミスの打球をトンプソンがホームランキャッチするっていうLAD要素の濃い試合」「スミスの打球をトンプソンが取るというwww」などと盛り上がりを見せた。

トンプソンは2015年にホワイトソックスでメジャーデビュー。16、17年にドジャースでプレー。22、23年も古巣ドジャースに復帰し、この2年間はスミスとチームメートだった。

ちなみに兄のクレイ・トンプソンはNBAマーベリックスに所属するバスケットボール選手だ。