5連覇を目指す藤井聡太六冠（23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する将棋の王将戦七番勝負の第5局が始まりました。ここまで藤井六冠は1勝3敗で「カド番」に追い込まれています。

【映像】王将戦第5局の様子（実際の映像）

王将戦第5局の1日目は、栃木県大田原市の「ホテル花月」で午前9時から永瀬九段の先手で始まりました。

第1局は永瀬九段が勝利しました。第2局は藤井六冠が勝ちましたが、第3局と第4局は永瀬九段が連勝しました。

この結果、永瀬九段の3勝1敗となり、永瀬九段はタイトル奪取まであと1勝です。一方の藤井六冠は負ければ後がない「カド番」に追い込まれました。

藤井六冠は棋王戦でも1勝2敗と「カド番」に追い込まれていて、タイトル戦でダブル「カド番」の大ピンチに陥っています。

藤井六冠と永瀬九段は5日にも叡王戦本戦トーナメントの準決勝で対戦しましたが、永瀬九段が勝利していて、直近の5局では藤井六冠の1勝4敗と大きく負け越しています。

王将戦は2日制で、永瀬九段がこのまま勢いに乗ってタイトルを奪取するのか、藤井六冠がカド番を1つしのいで2勝目をあげるのか、注目の第5局は9日に決着します。（ANNニュース）