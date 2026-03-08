「マイホーム」の購入は、多くの家庭にとって人生でも指折りの大きな決断です。特に共働き世帯にとっては、「将来の安心」を見据えた前向きな選択となることが多いでしょう。しかし実際には、購入後にはさまざまな想定が発生するもので……。本稿では、管理組合理事長としてマンションの実務を熟知するファイナンシャルトレーナーFP事務所の森逸行氏が、40代共働き夫婦の事例とともに購入後に発生する“見えない負担”について解説します。

「45歳までに家を買う」…夢を叶えた40代共働き夫婦

加藤さん（仮名／42歳）は、2歳年下の妻と5歳の息子との3人家族です。夫婦ともに、フルタイムで働き、月76万円の収入を得ています。

これまでは賃貸マンションに住んでいましたが、「家賃を払い続けるのはもったいない」「45歳までにはマイホームを持ちたい」という夫婦の夢を実現すべく、マイホームを探すことにしました。

勤務先が都内にあり、子育てにも便利なところがいいと、あれこれ情報収集を続けた2人。結局、都心にほど近く、駅からも徒歩でアクセスできる6,000万円の中古マンションを見つけ、35年ローンを組んで購入を決断しました。物件の概要は下記のとおりです。

・価格：6,000万円

・広さ：65m2

・築20年／総戸数60戸

・住宅ローン：変動金利0.8％／返済期間35年

月々の返済額は約17万円と、夫婦の収入からしても無理のない水準に収まっています。

「私が77歳のときに完済なので、少し遅くなったものの、ようやく家族で腰を落ち着けられる」加藤さんは、この家で過ごす家族の姿を想像し、喜びもひとしおです。

想定外の“収入減”…家計を追い詰めた「固定費」

しかし、購入後まもなく、状況は一変します。第2子が誕生し、妻は育休を取得。0歳の子どもを抱える生活のなかで、世帯収入は大きく減少しました。

「ある程度の収入減は想定していましたが、ここまで減るとは……」

それでも、住宅ローンの返済自体は大きな問題ではありませんでした。加藤さんが本当に苦しさを感じたのは、「管理費」や「修繕積立金」といった、毎月確実に発生する固定費です。

住宅ローンは、低金利の恩恵もあり、返済額は家計の許容範囲内に収まっていました。さらに、状況に応じて返済額をコントロールすることも可能です。しかし、上述の固定費は、減額することはできず、住み続ける限り支払い続ける必要があります。加藤さんの家計と心身は、しだいに追い詰められていきました。

さらに気がかりだったのが、修繕積立金の見直しです。購入したマンションは築20年で、ちょうど2回目の大規模修繕工事を見据えた積立金の見直しが予定されていました。

管理組合からは「今後、金額が見直される可能性があります」と説明を受け、加藤さんの胸に漠然とした不安が広がりました。

修繕積立金が“倍増”…頭のなかを巡る「後悔の念」

そして、入居から2年後。加藤さんのもとに、通知が届きました。「修繕積立金の見直しに関するお知らせ」。覚悟を決めて金額を見た瞬間、思わず言葉を失います。

修繕積立金：月額1万2000円→2万5000円

「え……ちょっと待って、こんなに上がるの？」

購入後わずか数年で、修繕積立金は実質的に倍以上に引き上げられたことになります。将来的に値上げがあることは理解していたものの、その上昇幅は想定を大きく超えたものでした。

「住宅ローンは計画どおりに返済できてるけど、まさか修繕積立金で苦しめられるとは……。マンション買う前に知りたかった……」

購入前にはわからなかった“見えない支出”の負担に、「苦しくてたまらないですよ。マイホーム購入は正しかったのか……」という思いが、加藤さんの頭のなかを巡り続けています。

買うまでわからない？…マイホーム購入時の“本当のリスク”

住宅ローンには、「繰り上げ返済」や「借り換え」といった選択肢があります。しかし、管理費や修繕積立金にはそれがありません。住み続ける限り支払いは続き、基本的に自分の判断でコントロールすることはできません。

住宅ローンだけを見て判断してしまうと、加藤さんのケースのように将来、思わぬ固定費の負担に直面する可能性があります。マイホーム購入にあたっては、下記のようなポイントを1つひとつ確認し、「長期的な視点」で検討することが重要です。

・管理費・修繕積立金の将来推移

・管理組合の運営状況

・収入減少時のシミュレーション

・インフレ環境での支出増加

マイホームは「購入したら終わり」ではなく、そこから先に日々の生活と連綿と続く「支払い」が待っています。

マイホーム購入を検討する際には、住宅ローンの金額だけでなく、目に見えにくい固定費まで含めて総合的に検討することが不可欠です。

森 逸行

ファイナンシャルトレーナーFP事務所

代表