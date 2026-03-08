「はしゃぎ過ぎじゃん」白石麻衣、ディズニー満喫Vlog公開！「陽気なまいやん最高」「お姫様のお忍び」
俳優の白石麻衣さんは3月7日、自身のInstagramを更新。ディズニーランドを満喫するVlog動画を公開しました。
【写真】白石麻衣、ディズニーランドを満喫！
この投稿にコメントでは「ピンクが似合う」「なんてCUTEな」「陽気なまいやん最高で綺麗すぎるー」「まいやん 上機嫌」「楽しそうでしあわせ」「もうかわいすぎるるるる」「お姫様のお忍びって感じ」「泣きそう」「かわいい はしゃぎ過ぎじゃん」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「陽気なまいやん最高で綺麗すぎるー」白石さんは、ハートの絵文字と「#ミニファン #パルパルーザ」のハッシュタグを添えて、ディズニーランドを満喫するVlog動画を公開。ピンク色のファンキャップをかぶり、チュロスを片手にポーズをとる姿や初めてのカヌー体験に挑戦する姿などを披露しています。
「小さなおともだちがポップコーンをくれた日」2025年12月の投稿では、「小さなおともだちがポップコーンをくれた日」とつづり、ミッキーマウスのファンキャップをかぶった白石さんが、子どもからポップコーンを食べさせてもらう姿を公開しています。大のディズニー好きで知られる白石さん。自身のInstagramでは、たびたびディズニーリゾートを満喫する姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
