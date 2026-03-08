『PEANUTS』×ユニクロ「UT」コラボに新作！ スヌーピーたちの何気ない日々を描いたTシャツなど展開へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、3月下旬から、世界中で愛され続けている人気コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』との新作コラボレーションコレクションを、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】オシャレな刺しゅう入りデザインも！ 新作コラボアイテム一覧
■春コーデにぴったり
今回登場するのは、チャールズ・シュルツ原作の人気コミック『PEANUTS』より、主人公チャーリー・ブラウンとその飼い犬スヌーピー、そして仲間たち（ピーナッツギャング）の日常がときに哲学的なせりふとともに綴られる世界観を表現した新作コレクション。
ウィメンズTシャツには、フロントにフロッキープリントを使用したホワイトと、一部に刺しゅうを施したレッドの2種が用意される。
またユニセックスに使えるメンズの「リラックスフィット」Tシャツには、コットン100％の素材とレトロタッチなデザインがおしゃれなホワイト、グレイ、ナチュラル、ネイビーの4種を用意。
そのほか、キッズ向けアイテムとして、“サニーデイ”をテーマに、お出かけがより楽しくなるようなイラストとセリフが印象的な「オーバーサイズフィット」Tシャツ4種と、「UVカットキャップ」3種も並び、春コーデにぴったりなラインナップとなっている。
