　現地３月７日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第36節で、森下龍矢と大橋祐紀が所属する古豪ブラックバーンが、ポーツマスとホームで対戦。１−１のドローに終わった。

　日本人コンビが揃って先発した一戦で、好パフォーマンスを披露したのが、森下だった。

　まずは３分に決定機を演出する。右サイドをドリブルで駆け上がり、ゴール前にグラウンダーのクロスを供給。反応した大橋のダイレクトシュートは枠を外れ、得点とはならなかったものの、好機を創出する。

　１点のビハインドで迎えた90＋３分には、右サイドから巧みなボディフェイントで相手を揺さぶり、左足でクロスを送り込み、ヘイデン・カーターの得点をアシストしてみせた。
 
　ブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』は、試合後に掲載した採点記事で劇的同点弾をアシストした28歳の日本人MFに、チームトップタイの７点（10点満点）を与え、以下のように寸評を添えた。

「（ブラックバーン・）ローバーズの中で唯一、好機を生み出せる選手だった。大橋の決定機と、カーターの同点ゴール、そのどちらにも中心として関わっていた」

　一方、前半に得点のチャンスがあったものの、仕留めきれなかった大橋には５点を付与し、「序盤に大きな得点機会を逃した。その後も動き回って挽回を図ったが、決定的な場面でのプレーがすべてだ。（相手のテリー・）デブリンに押し倒された場面ではPKを与えられるべきだった」と評している。

　サムライコンビは対照的な評価となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

