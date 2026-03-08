大統領専用機エアフォースワンの機内で報道陣の取材に答えるトランプ大統領＝7日/Saul Loeb/AFP/Getty Images

（CNN）イラン情勢をめぐり、トランプ米大統領は7日、戦争が続く中で、米軍の地上部隊をイランに派遣する可能性について「あり得る」と述べた。だが、その場合は「非常に正当な理由」が必要だとも指摘した。

トランプ氏は米大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に対し、「今はそのことについて話すらしたくない。適切な質問だと思わない。答えないのはわかっているだろう。可能性はあるか。非常に正当な理由があればあり得る。もし我々がそうした行動を取れば、イランは壊滅的な打撃を受け、地上戦を継続できなくなるだろう」と述べた。

イランの核施設にある高濃縮ウランを確保するため地上部隊の投入を検討するかどうかを問われると、トランプ氏は可能性はあるとしつつ、現時点では考えていないと述べた。

トランプ氏は「その件についてはこれから明らかになるだろう。我々はまだ話し合っていない。あれは完全なる壊滅だった。彼らはまだそれに到達できていない。いずれ我々が手に入れるかもしれない。それは素晴らしいことだが、現時点では彼らを壊滅させているだけで、まだそれを狙っていない」と述べた。

トランプ政権が今回の戦争を正当化した理由の一つは、イランの核兵器取得を阻止することだった。