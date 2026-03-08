TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が8日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。体調不良のため、3月1日の生放送を休んでおり、1週間ぶりの現場復帰となった。

放送開始から天気の話題をした後、「さて、先週私、体調不良で休みをいただきました。急性胃腸炎ということで、金曜日の夜（2月28日）から土、日、月とかなり吐き気が続きまして、ほぼ3日間、トイレの個室で過ごしていたみたいな感じになりました。冬はウイルス性の胃腸炎とか、はやりますので、みなさんも食事の際の手洗いなどは気をつけていただきたいと思います」と、体調不良の原因が「急性胃腸炎」だったことを告げた。

そして「冬になりますと、ノロウイルスとか一気に活動的になりますもんね。みなさんも詳しいと思いますけれども、コロナでアルコールの手洗いするようになりましたけれども、ノロウイルスは効かないってわけじゃないんですけれども、そんなにアルコールではダメなんですよね。耐性があるって、ことで、そこも…」と話した。ここで3月1日に代役となったアシスタントの中澤有美子から「大変でしたね〜」とねぎらわれた。