にら1束使い切り！コウケンテツさんの『にらどっさりプルコギ』材料少なめで本場の味

にら、どっさり！ 料理研究家・コウケンテツさんが愛するのは、たっぷりのにらが主役の一皿。プルコギは具だくさん、そんなイメージがあるかもしれませんが、本場は意外とシンプルだそう。

たれは家にある調味料でOK。牛肉にからめて炒め、仕上げはさっと。香りと食感を生かした、潔いおいしさです。

『にらどっさりプルコギ』のレシピ

材料（2人分）

牛こま切れ肉……200g

にら……小1束（約80g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

〈たれ〉

にんにく……1かけ分

しょうがのすりおろし……1かけ分

白いりごま……大さじ1

砂糖……大さじ1

ごま油……大さじ1

しょうゆ……大さじ2

酒……大さじ2

好みで葉野菜（サニーレタス、サンチュ、青じその葉など）……適宜

作り方

（1）下ごしらえをする

にらは長さ4〜5cmに切る。玉ねぎは縦に薄切りにする。

（2）牛肉にたれをからめる

ボールに牛肉、玉ねぎを入れてたれの材料を加え、さっとからめる。

（3）炒める

フライパンに（2）をたれごと入れて中火で熱し、肉をほぐしながら炒める。肉の色が変わったらにらを加え、さっと混ぜて火を止める。器に盛り、好みで葉野菜を添え、プルコギを巻いていただく。

POINT

にらを長く炒めるとしなしなになってしまうので、仕上げはスピード勝負で！

野菜といっしょにもりもりと。にらの香りと牛肉のうまみがガツンときて、ご飯もすすみます。香りが立ったら、あとは豪快に召しあがれ♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）