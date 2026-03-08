にら1束使い切り！コウケンテツさんの『にらどっさりプルコギ』材料少なめで本場の味
にら、どっさり！ 料理研究家・コウケンテツさんが愛するのは、たっぷりのにらが主役の一皿。プルコギは具だくさん、そんなイメージがあるかもしれませんが、本場は意外とシンプルだそう。
たれは家にある調味料でOK。牛肉にからめて炒め、仕上げはさっと。香りと食感を生かした、潔いおいしさです。
『にらどっさりプルコギ』のレシピ
材料（2人分）
牛こま切れ肉……200g
にら……小1束（約80g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
〈たれ〉
にんにく……1かけ分
しょうがのすりおろし……1かけ分
白いりごま……大さじ1
砂糖……大さじ1
ごま油……大さじ1
しょうゆ……大さじ2
酒……大さじ2
好みで葉野菜（サニーレタス、サンチュ、青じその葉など）……適宜
作り方
（1）下ごしらえをする
にらは長さ4〜5cmに切る。玉ねぎは縦に薄切りにする。
（2）牛肉にたれをからめる
ボールに牛肉、玉ねぎを入れてたれの材料を加え、さっとからめる。
（3）炒める
フライパンに（2）をたれごと入れて中火で熱し、肉をほぐしながら炒める。肉の色が変わったらにらを加え、さっと混ぜて火を止める。器に盛り、好みで葉野菜を添え、プルコギを巻いていただく。
POINT
にらを長く炒めるとしなしなになってしまうので、仕上げはスピード勝負で！
野菜といっしょにもりもりと。にらの香りと牛肉のうまみがガツンときて、ご飯もすすみます。香りが立ったら、あとは豪快に召しあがれ♪