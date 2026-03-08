太ももを鍛えれば視界がクリアに？ 筋トレ初心者でも安心な「壁スクワット」が目に効く理由【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

下半身の筋肉強化で目と脳が冴える「血行促進！ 壁スクワット」

視力が下がる原因の１つが「血流の悪化」です。これを防ぐには、筋肉を鍛えることが必要。なぜなら筋肉は全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしているからです。

そこで、おすすめしたいのがスクワット。全身の筋肉の７割が下半身に集中しているので、下半身を鍛えれば効率的に筋肉量を維持できるのです。特にスクワットは下半身のなかでも一番大きい太ももとお尻の筋肉を鍛えられます。なかでも肩手を壁について行う「壁スクワット」は、ひざなどに余計な負荷がかからず、筋トレに慣れていない人でも簡単。最初は10回でＯＫ。慣れてきたら少しずつ回数を増やしましょう。

スクワットのすごいところ

簡単な動作で気軽に筋トレができる

血流アップに不可欠な下半身の筋肉を強化できる

少ない回数でも続けることで効果は絶大

筋力は段階をつけて鍛えるのが正解

スクワットを継続して、回数を少しずつ増やす。

↓

ダンベルや水を入れたペットボトルなどを手で持ちながらスクワットをする。片足スクワットにも挑戦。

↓

ランニングやジムでレッグエクステンション（大腿四頭筋を鍛える専用マシーン）などを使って強化する。

１日10回 ×１セット「血行促進！ 壁スクワット」

【１】片手を壁につけ、足を肩幅に開く。

【２】手の位置は変えずに、 3秒かけてひざを曲げて腰を落とし、3秒止め、3秒かけてひざを伸ばす。これを10回繰り返す。

