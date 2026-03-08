秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」大槻理子が2年ぶり『FLASH』グラビアに登場！圧巻の「スレンダー美ボディ」披露

“女子アナ界No.1”スタイル・白戸ゆめの初写真集から先行カット掲載の表紙＆巻頭10P！ ぽたみう、「劇団4ドル50セント」大槻理子の2年ぶりグラビア掲載の『FLASH』は3月3日(火)発売

「劇団4ドル50セント」所属の女優・大槻理子が2年ぶりのグラビアを『FLASH』で見せた！

秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」の劇団員であり、舞台やドラマで実力派女優として活躍する大槻理子が『FLASH』に登場。ファン待望となる2年ぶりのグラビアに挑んだ。

誌面では、女優業で磨かれた表現力に加え、持ち前の長い手足とスレンダーな美ボディを惜しみなく披露。洗練された水着姿は、一瞬たりとも目が離せない。

【プロフィール】

大槻理子（おおつきりこ）

24歳 2001年12月4日生まれ 東京都出身

2020年「ミスマガジン2020」で審査員特別賞を受賞。2024年に「第2回横浜国際映画祭」新人女優公開オーディションにて「東京彼女賞」を受賞。同年、秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」に入団。3月4日から3月8日まで東京・シアターグリーンBOX in BOX THEATERで舞台『藤色の封筒～「救済」に隠された真実～』に出演。

そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（riko_ohtsuki）にて

【クレジット】

大槻理子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

