気象庁によりますと、日本付近は、西高東低の気圧配置となっています。一方、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ ８日（日）～１３日（金）雪雨シミュレーション

東京地方は、曇りで雨や雪の降っている所があるということです。

きょう（８日）は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、曇り昼前から夕方晴れで、朝まで雪や雨の降る所があるということです。伊豆諸島では、雨や雪の降る所があり、雷を伴う所もある見込みです。

あす（９日）は、低気圧が伊豆諸島付近で発生して東北東へ進み、低気圧からのびる気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、曇り昼過ぎ晴れで、夜は雨や雪の降る所があるということです。

雪と雨のシミュレーションでは、関東地方は10日（火）一部地域で雪雲の予想となっています。



▶８日（日）～１３日（金）３時間ごとの雪雨シミュレーション

８日（日）の雪雨シミュレーション

気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りで、雨や雪の降っている所があります。



きょう（８日）は、高気圧に次第に覆われますが、寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、はじめ雪や雨の降る所があり、伊豆諸島では雷を伴う所があるということです。



関東地方と伊豆諸島の海上では、うねりを伴い、８日はしけとなり、９日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意が必要だということです。

９日（月）

気象庁によりますと、あす（９日）は、低気圧が伊豆諸島付近で発生して東北東へ進み、低気圧からのびる気圧の谷の影響を受ける見込みです。



このため、曇りや晴れで、夕方から雨や雪の降る所があるということです。

１０日（火）

１１日（水）

１２日（木）

１３日（金）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。