鈴木唯人がレバークーゼン戦で今季4ゴール目! フライブルクは3-3ドロー
[3.7 ブンデスリーガ第25節 フライブルク 3-3 レバークーゼン]
フライブルクのMF鈴木唯人が7日、ホームで行われたブンデスリーガ第25節レバークーゼン戦(△3-3)で今季リーグ戦4点目を挙げた。
トップ下で先発フル出場した鈴木は1-1の前半43分、ピッチ中央から右サイドへ展開し、ゴール前にランニング。DFフィリップ・トロイからのグラウンダーのクロスをFWイゴール・マタノビッチがスルーし、その奥でフリーとなった鈴木が右足で流し込んだ。
鈴木は7試合ぶりとなる今季4得点目を記録。公式戦では6ゴール目となった。
8位フライブルクは6位レバークーゼンと打ち合いを演じ、3-3のドロー。強豪を相手に1ポイントを獲得したが、2試合勝ちなし(1分1敗)となった。
