俳優の岡田将生（36）が笑顔の最新ショットを投稿し、反響が寄せられている。

【映像】岡田将生、妻・高畑充希との密着ショット＆パパになった岡田将生

2024年11月19日に俳優の高畑充希（34）との結婚を発表し、2026年1月28日には第1子誕生を報告していた岡田。

Instagramでは「わたくしはうちの子が好きだ」とコメントした、ソファでくつろぐ猫の動画や、映画祭のために訪れたというベネチアでの写真など、仕事やプライベートについて発信している。

2025年2月2日には、パリで撮影した高畑との仲むつまじい密着した夫婦ショットを公開し、「パリデートいいですね!!!」「ラブラブすぎる」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

「こんなステキなパパがいるなんて」笑顔の最新ショットに反響

2026年3月6日は「わたくしはパリが好きだ」とコメントし、エッフェル塔やルーブル美術館での写真を始め、パリを満喫する笑顔の写真を複数枚投稿。

ファンからは「パリも岡田将生さんのこと好きだと思います」「ルーブルに飾られているどの絵画より美しいよ」「パリがとっても似合ってます。こんなステキなパパがいるなんて」「わたくしはパパになった岡田くんも好きだ」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）