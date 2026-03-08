AKB48を長年けん引してきた前AKB48グループ総監督の向井地美音（28）が、4月3日の東京・代々木第一体育館で卒業コンサート、4月30日のAKB48劇場での卒業公演を行い、グループを卒業する。卒業ソング「向かい風」が収録されたAKB48の67枚目シングル「名残り桜」は、2月25日に発売。オリコン初週シングルランキング1位を獲得した。まさに、思い残すことなくフィナーレを迎える今の心境を、スポニチアネックスの独占インタビューで告白。また、そこでは20代後半の同世代を生きる女性たちに向けた思いも語ってくれた。

2013年に15期生として加入してから13年。44thシングル「翼はいらない」のセンターや3代目AKB48グループ総監督を務めて、全48グループで最も博識な知識を競う「AKB48グループセンター試験」（2016年）では1位に輝くなど、文字通り“AKB48の顔”として活動を続けてきた。

――卒業ソング「向かい風」のミュージックビデオ（MV）は、「2036年 スマホの無い世界線」で、10年ぶりに映画部の部室に入る元生徒役を演じました。

本当に素敵な楽曲で、初めて聴いたときにハンバーガー屋さんで1人で号泣しちゃいました。秋元（康）先生が「本当に私のために書いてくださった曲かも」って思えるほどに温かいメッセージが書かれていて、すごくうれしかったです。

私のAKB48人生の中で一番大切だったのは「仲間」。それを秋元先生がくみ取ってくださり、テーマの1つにして描いてくださりました。だから、歴代の卒業ソングにはソロ曲もあったけど、私は10人のメンバーと一緒に歌わせていただきました。

そしてMVは、2016年にセンターを務めさせていただいた44枚目シングル「翼はいらない」の続編のような内容です。前作で私が演じた「映像研究部」の主人公の10年後が描かれています。また、私が大好きなAKB48の過去の名曲MVをオマージュもして撮っていただきました。

――ご自身の13年間のAKB48人生について。

私は小中学生時代から大ファンで、最初は「好き」と「憧れ」からオーディションを受けて合格しました。とにかくAKB48になれたこと、AKB48の一員であることが幸せでした。私は、自分自身にはいまだに自信が無いままですが、歩んできたAKB48人生については、心から「大好き！」って言えます！

本来の私は人前で話すことも得意じゃなくて、総監督の役職は難しかったけれど、やっぱり「AKB48が好き」ってことだけには、自信がありました。いろいろ迷ったりもしたけれど、結局は「好き」という情熱ではグループに貢献できるって信じて、ここまでやってきました。

あとは、学校を休みがちだった中学生のころの私は、AKB48という存在にすごく救われていました。だから、そのAKB48に恩返しをしたい気持ちがずっとありました。（前田敦子や大島優子らが卒業をして）「世代交代」とか「AKB48が終わっちゃう」とか言われた世代でもあったので、何とかバトンをつなげていきたい。そのためなら先頭にも立つんだって気持ちでやってきました。そうやって振り返ると、私の人生は本当にAKB48一色でした。

――本当に悔いがなさそうです。

はい！ 卒業を迎えるときに「我が青春に悔いなし」という言葉で終われたらいいなと。私はグループ加入前に子役をやっていて、高1からはAKB48に入ったので、学生としての“ザ・青春”を味わったことがありません。普通の学生が過ごす12年間とほぼ同じ時間をAKB48で過ごして、「やっと私は青春にさよならできる」ところまできました。ハッピーエンドで、自分のアイドルとしての物語を終わらせたいです。

――現在、向井地さんは28歳。同世代の一般人たちも、社会人として責任ある立場になりつつある年齢です。

AKB48は、どこか学校みたいな感覚もあったので、私は生徒会長を務めたぐらいかもしれません（苦笑い）。それに比べて、私の会社務めの友だちたちは、自分自身で磨いた技術や積み上げた結果でお給料をもらっています。一人ひとりが責任を持って仕事をしていて、いつも「かっこいいなぁ」って尊敬させられています。私も、卒業後は、そんな同世代のみんなに負けないように、もっと成長していきたいです。

