ギャバン・インフィニティ×仮面ライダーゼッツが夢の競演へ 東京ドームシティ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』ショー概要発表【あらすじ】
東京ドームは、東京ドームシティ「シアターGロッソ」で、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）のヒーローショーを4月11日より開催すると発表した。
【画像】シアターGロッソで『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』ショー“僕と握手”も健在
「シアターGロッソ」は、1971年以降、数多のヒーローたちが熱戦を繰り広げてきた“ヒーローショーの聖地”。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、最新の映像表現と演出手法により世界観をゼロから構築した“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾作品。
ヒーローショー第1弾は、次元を越えて全宇宙を守るニューヒーロー「ギャバン・インフィニティ」に加え、「仮面ライダーゼッツ」も登場し、ヒーローショーならではの夢の競演が実現する。敵の策略による謎の世界を抜け出すため、“二大ヒーロー”が力を合わせ、戦いを繰り広げる。
さらに、ヒーローショーの伝統である“僕と握手”も健在。ギャバン・インフィニティが入場者を迎える。
また、公演終了後には、握手会と撮影会も実施。握手会ではギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスに加え、仮面ライダーゼッツが参加。撮影会ではギャバン・インフィニティ、仮面ライダーゼッツと記念写真が撮影できます。ショーの観覧の記念に、ヒーローたちとの特別な思い出をつくることができる。
■超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー シリーズ第1弾 概要
タイトル『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ シアターGロッソに現る！』
夢かうつつか？宇宙で一番！？ギャバいミッションスタート
日時：2026年4月11日（土）〜5月6日（水・祝）の土・日・祝日
公演時間：約30分
場所：東京ドームシティ シアターGロッソ
あらすじ：
次元を越えて全宇宙を守るニューヒーロー…
宇宙刑事ギャバン・インフィニティがシアターGロッソに現れた！
颯爽と戦うギャバン・インフィニティは、敵の策略によって謎の世界に…。
そこで彼を助けたのは……仮面ライダーゼッツ！
謎の世界を抜け出すため、力をあわせる二大ヒーロー。
果たして二人は、ミッションを遂行することができるのか…?!
