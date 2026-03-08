日テレ岩田絵里奈アナ、3月末で退社を「シューイチ」で生報告「これまでありがとうございました」感謝伝える
【モデルプレス＝2026/03/08】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが3月8日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）に出演。3月末で同局を退社すると発表した。
【写真】岩田絵里奈アナの後任務める美人アナ
番組終盤、岩田アナは「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴い『シューイチ』を卒業することとなりました」と報告。「これまでありがとうございました」と感謝を伝えた。
そして、4月からの新MCを黒田みゆアナが担当すること明らかに。また、4月で入社11年目となる滝菜月アナが同じく4月から「シューイチ」に加入する。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に入社し、「世界まる見え！テレビ特捜部」（毎週月曜よる7時〜）、「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）、「カズレーザーと学ぶ。」（毎週火曜よる10時〜）などの人気番組を担当した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
