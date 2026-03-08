須田亜香里、変形スカートから美脚チラリ「どんな衣装でも着こなせるスタイルの良さ」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/08】元SKE48の須田亜香里が、3月8日までに自身のInstagramを更新。チュールの変形スカートの衣装姿を公開した。
【写真】34歳元アイドル「脚が綺麗すぎる」話題の変形スカート姿
須田は「生放送衣装ずらり」と記し、読売テレビ・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（毎週月曜〜金曜午後1時55分〜）・名古屋テレビ「ドデスカ！」（毎週月曜〜金曜あさ6時〜／土曜あさ6時30分〜）・東海テレビ系「スイッチ！」（月〜金曜、あさ9時50分〜）に出演した際の衣装ショットを複数枚投稿。花柄のワンピースやボウタイブラウスとロングスカートなど様々なテイストの衣装の中に部分的に丈が短くなっている白いチュールの変形スカートがあり、白いブーツをはいた美しい脚を片足だけチラリとのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「どんな衣装でも着こなせるスタイルの良さ」「チラっと見える脚が綺麗すぎる」「どれもおしゃれ」「スカートのデザインが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
