野球日本代表チームの看板大谷翔平（ドジャース）が名勝負を繰り広げた韓国代表チームに拍手を送った。

韓国は7日に東京ドームで開かれた2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC日本との第2戦で接戦の末に6−8で破れた。プロ最精鋭メンバーが参加した国家対抗戦で韓国が日本を破ったのは2015年のプレミア12準決勝戦が最後だ。この日も韓日戦11連敗（1分け含む）の鎖を断ち切ることはできなかった。

大リーグ（MLB）のスーパースター大谷は本塁打を含む2安打2四球1打点3得点と活躍した。韓国が3−2でリードする3回裏1死後に高永表（コ・ヨンピョ）を相手に同点ソロ本塁打を放ち勝負を振り出しに戻した。

韓国は5−5で互角だった7回裏に2死3塁で大谷が打席に戻ってくると彼を申告敬遠で歩かせたが、その後連続四球と適時打が出て勝機を与えた。韓国は8回表に金周元（キム・ジュウォン）の適時打で1点を取ったが、7回表の3失点を挽回できず惜しくも破れた。

大谷は「本当に素晴らしいゲームで、どちらが勝ってもおかしくないゲームだった」と話した。同点本塁打後のセレモニーを控えた理由に対しては「先制され『やばい』という急ぎがちなリズムがあると思うので、同点になったことで『落ち着いていこうか』というそういうベンチの雰囲気だった」と説明した。

日本代表の井端弘和監督は「先制されて非常に苦しい展開だったが、なんとか次の回に点数を取れたところが非常に良かった。そのまま中盤までなんとか粘って勝ち越せたというのは非常に満足」と振り返った。

韓国はプレミア12準決勝戦後、日本戦12試合で11敗1分けと振るわない。前日に日本が台湾に13−0で7回コールド勝ちを収めた後で心配も大きかった。それでも試合終盤まで対等な勝負をして2点差で試合を終えた。韓国代表の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「日本の良い投手を相手に試合力を見せた」と話した。

大谷は「日本も韓国も丁寧というか、いい打線というイメージは受けていたので、本当に手強い、お互いにとっていいゲームだったと思う」と話した。