待望の新作！「100円って信じられない完成度」人にプレゼントしたくなるおもちゃ

最近のダイソーは、ブロック関係のおもちゃが充実！日本を代表する植物をテーマにした、素敵なブロックが新作として登場していたので購入してみました。1つ1つのブロックが小さく、大人でも熱中できるちょうどいい難易度。完成形はクオリティが高く、コレクションやディスプレイだけでなく、お土産にもおすすめです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：プチブロック（藤）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480798301

和の趣を感じられる！ダイソーの人気ブロックに素敵な新作が登場

最近のダイソーは、ブロック関係のおもちゃが充実しています。クオリティもどんどん上がっていて、植物をテーマにしたブロックも多数登場していました！

今回は、ブロックの新作コーナーから選定して購入した商品『プチブロック（藤）』をご紹介。4月から5月が見頃の、日本を代表する「藤」をモチーフにしたブロックです。

価格は110円（税込）と手頃ながら、完成度の高さに驚いた商品となっています！

開封後は組み立てる前に、まずパーツが揃っているかを確認しておくことをおすすめします。

その際に種類ごとに分けておくと、組み立てる際に楽でした！

プチブロックというだけあって、1つ1つのパーツはとても小さいです。

間違ってはめ込んでしまい、取り外そうとした際にパーツが飛んでしまうといったことに注意が必要です。

藤の花が垂れ下がっている部分は終盤に装着しますが、この工程に少々苦戦しました…！

細かいパーツが崩れないように細心の注意を払いながら、木の枝にはめるのが難しかったです。

ですが、成功すると達成感も味わえるので、大人にはちょうどいい難易度かなと思います。

完成形のクオリティが高くて感動！全種コレクションしたくなる♡

説明書の端に、木札に貼り付けるための文字パーツが付属しているので、こちらも忘れずに…！

ハサミやカッターで切り取って使用します。

木札に文字パーツを貼り付けたら完成です。筆者は細かい作業が苦手で、少々ズレてしまったのはご愛敬ということで…。

そんな不器用な筆者ですが、おおよそ30分で完成させることができました。細かい部分はやや苦戦しましたが、その分満足感を味わえます。

単なる子どものおもちゃではなく、大人でも集中して楽しむことができました！

ちなみに、こちらのシリーズは藤の他にも、梅と紅葉もありました。これは全種集めたくなること間違いなし！

完成形は本格的で、コレクション、ディスプレイとしてもクオリティが高い商品で感動しました！

海外の方への、ちょっとしたお土産にもおすすめですよ。

今回は、ダイソーの『プチブロック（藤）』をご紹介しました。

和の趣を感じられる、日本らしさあふれるおもちゃ。作る楽しさも味わえる素敵な商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。