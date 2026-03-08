効率が爆上がりした！「構造が秀逸だ…」「片づけリバウンドが起こりにくい♡」100均ケース

セリアをパトロール中、文具売り場で見つけたこちらの商品。ふせんを収納できるホルダーで、奥の列が上げ底になっているのが特徴。小さなふせんも立てて収納でき、欲しいものがサッと取り出せます。また、ふせんが倒れにくく、ぐちゃっとならないのが◎従来の小物入れの雑然さが解消され、デスクがスッキリ片付きますよ♪

商品情報

商品名：ふせんケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10.3×6.1×5.4cm

販売ショップ：セリア

JANコード：457119633362

構造が秀逸！セリアの収納グッズで効率アップ♡

セリアで見つけたふせんホルダーが予想以上に便利で、デスク周りがスッキリしました。構造が秀逸だったので、ぜひシェアさせてください。

今回ご紹介するのは、その名も『ふせんケース』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

一番奥の列、ペンホルダーがついている部分だけが上げ底になっていて、高さが出る仕様なんです。そのおかげで、欲しい種類のメモやふせんをサッと取り出せるのが嬉しいポイント。

では、実際に使っていきます！

もう片づけリバウンドを起こさない！セリアの『ふせんケース』

今まで使っていた小物入れでは、小さなふせんは倒れてしまい、目当てのものを探すのも一苦労。大きなふせんは重ねないと入らなかったので、取り出す際にどうしてもぐちゃっとしてしまうことが多かったんです。

しかし、このホルダーに変えてからは常にスッキリ整頓できます！小さなふせんも立てて収納できるので、必要なものをすぐに手に取れるのが◎ケースの奥行きやバランスも絶妙で、倒れにくく、1番奥に入れたふせんもスムーズに取り出せます。また、ふせんを取り出す際も折れ曲がりにくいので、毎日の作業が快適になりました。

今回はセリアの『ふせんケース』をご紹介しました。

デザインはシンプルですが、使い勝手は計算され尽くしています。サイズや形に合った収納ができるので、取り出しやすさも抜群。小さなふせんから大きなふせんまで、どれも快適に整理できるので、片づけのリバウンドが起きにくいのも魅力です。

文具好きの方やデスク周りを整えたい方には、ぜひおすすめしたいアイテム。気になった方はセリアの文具売り場でチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。