「学校行きたくない…」小学生の娘がこぼしたSOS。複雑な心境を乗り越えて母が出した“ADHDの検査受けようか”という選択【作者に聞く】

「学校行きたくない…」小学生の娘がこぼしたSOS。複雑な心境を乗り越えて母が出した“ADHDの検査受けようか”という選択【作者に聞く】