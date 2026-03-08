◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国─英国（2026年3月7日 テキサス州ヒューストン）

2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクバル投手（29）が米国代表として、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、イギリス戦に先発。立ち上がり、先頭打者アーチを浴びる波乱の幕開けとなったが、後続をきっちり3人で打ち取った。

初回、先頭打者・イートンに高め直球を狙われ、左中間方向に特大の当たりを許した。打球はフェンスに当たり、一度は二塁打と判定されたもののビデオ映像によるリプレー検証の結果、本塁打に変更。先頭打者アーチを浴びる波乱の立ち上がりとなった。

それでも動じることなく2番のチザムを見逃し三振に仕留めると、次打者・フォードを三飛、4番・マレーも遊ゴロに打ち取ってこの回を終えた。

スクバルは昨季31試合に登板し13勝6敗、リーグトップの防御率2・21を記録。2年連続でサイ・ヤング賞を獲得したMLB屈指の先発左腕だ。

WBCは今回が初参戦で、ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕、パイレーツのスキーンズと米国代表の両エースとして期待されている。ただ、WBCでの登板はイギリス戦の1試合のみで「チームUSAで投げたい気持ちはありますが、同時にここ（タイガース）で仲間たちと一緒にシーズンに向けた準備をする必要があることも理解しています」と明かしている。