志田未来が自身のインスタグラムで日韓戦の観戦を報告

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。白熱のシーソーゲームとなったこの大一番で、球場に駆けつけた人気女優の姿がSNS上で話題を呼んでいる。

初回に3点を失う苦しい展開から、大谷翔平投手（ドジャース）の同点弾などで逆転勝利を収めた激闘の日韓戦。この試合をスタンドから見守っていたのが、女優の志田未来さんだ。志田さんは7日に自身のインスタグラムを更新し、球場を訪れた様子を報告。「とってもドキドキな試合でした」と綴り、日本中が熱狂した大舞台を現地で堪能したことを明かした。

国民的人気女優の思わぬ現地観戦に、SNS上のファンも騒然とした様子だった。「みらいさん行かれてたんですね！」「野球好きなの!?」と驚きの声が殺到。「志田未来さんが観戦していることがキセキ」「素敵やなあ」と歓喜のコメントが相次いだ。

さらに、侍ジャパンが見事に逆転勝利を飾ったこともあり、「勝利の女神降臨」「勝利の女神様」と称賛する声も寄せられた。「未来ちゃんが横で観戦してる方がドキドキしそ〜ですね」とファン目線の反応もあり、熱戦の裏側で人気女優の存在が大きな反響を呼んでいた。（Full-Count編集部）