卒業後の進路が決まっていない男子を励ます一言８パターン
卒業シーズン到来！ とはいえ進学や就職などの進路が決まっておらず、気分が晴れないまま卒業式を迎える人も少なくないと思います。そこで今回は『スゴレン』の男性読者に聞いた「卒業後の進路が決まっていないとき、女性から言われたらうれしい一言」をまとめてご紹介します！
【１】「応援してるよ！」と、シンプルにエールを送る。
「『がんばってー！』とか、普通に応援してほしい」（１０代男性）など、シンプルな声かけを好む男性は非常に多いようです。「変に気を使われるより、さらっと『応援してるよ』と言われるほうが気がラク」（２０代男性）といった真意が隠されていることも考えられます。
【２】「あなたなら大丈夫！」と、実力に太鼓判を押す。
「『なんとかなるよ！』と言われると、本当になんとかなるような気がしてくる」（１０代男性）、「どんな状況でも『大丈夫だよ』と言ってくれる女の子は心の支えになります」（２０代男性）など、根拠はともかく「力強く太鼓判を押してあげる」ことで、男性は励まされるようです。
【３】「息抜きに出かけようか？」と、誘いの声をかける。
「『息抜きにどっか行こ！』と明るく誘ってくれた女の子が天使に見えた」（１０代男性）、「凹んでいたら『とりあえず今日は飲もう！』と朝まで付き合ってくれた」（２０代男性）というように、リフレッシュするために連れ出してあげるのも、場合によっては有効だと思われます。
【４】「焦ることないと思うよ！」と、静かに見守る。
「『自分らしい道をじっくり探せばいいじゃん』と言われて泣きそうになった」（１０代男性）、「『焦ることないと思うよ』と慰められてホッとした」（１０代男性）というように、やみくもに奮起させようとするのではなく、そっと静かに見守るのもひとつのやさしさでしょう。
【５】「わたしも○○をがんばるから、いっしょにがんばろう！」と、同じ目線に立って励ます。
「『実はわたしも○○に挑戦中なんだー。いっしょにがんばろうね！』と言われたときは、就活にメゲそうになっていたので、ホロッときた」（２０代男性）など、「いっしょに」というスタンスを強調したメッセージは、弱っている男性の活力をよみがえらせる効果が高そうです。
【６】「わたしが企業なら絶対採用するのに！」と、本人の可能性を信じて応援する。
あまりにも落ち込んでいる人や、プライドの高い男性には、「『わたしが人事担当者なら絶対採用するのに！』と怒ってくれて、嘘でもありがたいと思った」（２０代男性）というように、本人の立場を尊重したトークのほうが受け入れられやすいかもしません。
【７】「進路が決まったらお祝いしようね！」と、ごほうびをちらつかせる。
「『就職決まったらお祝いしよう！ 何がいいか考えといて』と言われて、がぜんやる気が出た」（２０代男性）、「『受かったら何でも言うこと聞いてあげるよ』って、マジで！？」（１０代男性）など、進路決定後の「ごほうび」をちらつかせることで、奮い立つ男性は多いようです。
【８】「わたしがついてるよ！」と、好意があることをほのめかす。
「『あきらめないで！ わたしがついてるよ』って、もしかして俺のこと好き…？」（１０代男性）、「冗談っぽく『いざとなったら養ってあげるからさ！』と言われてドキッとした」（２０代男性）など、好意をほのめかすような励ましの言葉は、男性に最高に勇気を与えるようです。
男性のタイプによって、ほかにもさまざまな「励ましの言葉」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
【１】「応援してるよ！」と、シンプルにエールを送る。
「『がんばってー！』とか、普通に応援してほしい」（１０代男性）など、シンプルな声かけを好む男性は非常に多いようです。「変に気を使われるより、さらっと『応援してるよ』と言われるほうが気がラク」（２０代男性）といった真意が隠されていることも考えられます。
「『なんとかなるよ！』と言われると、本当になんとかなるような気がしてくる」（１０代男性）、「どんな状況でも『大丈夫だよ』と言ってくれる女の子は心の支えになります」（２０代男性）など、根拠はともかく「力強く太鼓判を押してあげる」ことで、男性は励まされるようです。
【３】「息抜きに出かけようか？」と、誘いの声をかける。
「『息抜きにどっか行こ！』と明るく誘ってくれた女の子が天使に見えた」（１０代男性）、「凹んでいたら『とりあえず今日は飲もう！』と朝まで付き合ってくれた」（２０代男性）というように、リフレッシュするために連れ出してあげるのも、場合によっては有効だと思われます。
【４】「焦ることないと思うよ！」と、静かに見守る。
「『自分らしい道をじっくり探せばいいじゃん』と言われて泣きそうになった」（１０代男性）、「『焦ることないと思うよ』と慰められてホッとした」（１０代男性）というように、やみくもに奮起させようとするのではなく、そっと静かに見守るのもひとつのやさしさでしょう。
【５】「わたしも○○をがんばるから、いっしょにがんばろう！」と、同じ目線に立って励ます。
「『実はわたしも○○に挑戦中なんだー。いっしょにがんばろうね！』と言われたときは、就活にメゲそうになっていたので、ホロッときた」（２０代男性）など、「いっしょに」というスタンスを強調したメッセージは、弱っている男性の活力をよみがえらせる効果が高そうです。
【６】「わたしが企業なら絶対採用するのに！」と、本人の可能性を信じて応援する。
あまりにも落ち込んでいる人や、プライドの高い男性には、「『わたしが人事担当者なら絶対採用するのに！』と怒ってくれて、嘘でもありがたいと思った」（２０代男性）というように、本人の立場を尊重したトークのほうが受け入れられやすいかもしません。
【７】「進路が決まったらお祝いしようね！」と、ごほうびをちらつかせる。
「『就職決まったらお祝いしよう！ 何がいいか考えといて』と言われて、がぜんやる気が出た」（２０代男性）、「『受かったら何でも言うこと聞いてあげるよ』って、マジで！？」（１０代男性）など、進路決定後の「ごほうび」をちらつかせることで、奮い立つ男性は多いようです。
【８】「わたしがついてるよ！」と、好意があることをほのめかす。
「『あきらめないで！ わたしがついてるよ』って、もしかして俺のこと好き…？」（１０代男性）、「冗談っぽく『いざとなったら養ってあげるからさ！』と言われてドキッとした」（２０代男性）など、好意をほのめかすような励ましの言葉は、男性に最高に勇気を与えるようです。
男性のタイプによって、ほかにもさまざまな「励ましの言葉」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）