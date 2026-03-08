オイシックス・桑田真澄ＣＢＯと“ミスター完投”こと元巨人投手の斎藤雅樹氏が８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、５日のＤｅＮＡと中日のオープン戦で ６回から４番手で登板した藤浪晋太郎投手が２回を投げ４四球、１死球と乱調したことを報じた。

藤浪は３番手の中川に代わり同点の６回から登板。１死から連続四球を与えたが、最後は新保を遊ゴロ併殺打に打ち取って、無失点で切り抜けた。

だが、続投した７回も制球は乱れた。先頭の鵜飼に死球。続く辻本の時には２球続けて暴投となる場面もあり、結局四球で歩かせた。樋口の犠飛で１点を失った後、２死一塁から中日は右打者のサノーに代打・村松を送る。それでも制球が定まらず、四球を与えた。この回限りで降板し、２回で４０球を要し、１安打５四死球１失点だった。

司会を務める膳場貴子アナウンサーは「このコーナーでも藤浪投手、何度も取り上げていますけど、にしても投球が激しく乱れています」と苦笑しながらコメントしていた。

その上で桑田氏へ「どんなアドバイスしますか？」と尋ねた。これに桑田氏は「今、見てますと投げる腕がちょっと下がってるんですね」と指摘し「時計で言いますと、１２時から６時にありますよね。そうすると、ちょうど腕が２時とか３時ぐらいに下がってるんですね。ピッチャーというのは、この腕の角度によってボールってばらついていくんですね」と解説した。

続けて「ですから、今のように胸の方に行ったり、キャッチャー取れないような低めにいったりするんですね。この腕の角度を少し上げていくと、ストライクゾーンの中にボールが収まってきますので、少し腕を上げて投げた方が、ばらつきがストライクゾーンの中に入ってきます」と解説すると、膳場アナは「何時ぐらいまでに戻す？」と尋ねた。

これに「今、２時半とか３時なんですよね。ですから、これを１時ぐらいに持っていくと。僕は収まりが良くなるじゃないかなと思うんです」と解説した。

斎藤氏は「自分のいい時のイメージっていうかな。それを常にもっていくっていうのが大事で。これが出た時には、こうやったらすぐそこに戻せるんだっていうね。そういうきっかけを持っていると戻しやすいのかなと思いますけどね」と指摘していた。