◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日 バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われた。

大会には、日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）安藤友香（しまむら）、東京五輪代表の鈴木亜由子（JP日本郵政グループ）、初マラソンとなるパリ五輪女子5000m代表の樺沢和佳奈（三井住友海上）らが参加。

この日は強風が吹き荒れ、実力のあるランナーも苦しんだ。序盤で鈴木、安藤らが遅れ始めた。日本記録保持者の前田穂南（天満屋）は優勝候補に挙げられたが、19キロあたりで前田も徐々に遅れ始める展開。マラソン初挑戦の樺沢和佳奈（三井住友海上）も同じあたりで遅れ始めた。

第1集団はパリ五輪1万m代表の五島莉乃（資生堂）、加世田梨花（ダイハツ）、大森菜月（ダイハツ）らが引っ張る展開になった。

来秋の2028年ロサンゼルス五輪選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権がかかり、2時間23分30秒以内、もしくは2時間27分00秒以内での日本人選手6位以内なら出場権獲得となる。

またペースメーカー（PM）には、女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ田中希実（26＝ニューバランス）が登場。ロードでのPMは自身初で第1グループを引っ張った。