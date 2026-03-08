歌手で女優の今井美樹（62）が8日、自身のインスタグラムを更新。横浜を満喫する姿を公開した。

「先週からなんだか横浜ブーム。またまた赤レンガ倉庫へ。今日の目的は昨日から3日間行われているパンのフェス2026in横浜赤レンガ」と横浜・赤レンガ倉庫で行われているイベントを訪れた様子を披露した。

「暖かい快晴の下、全国からたくさんのパン屋さんが出店されているブースに並んだり覗いたり。どうしてパンってこんなにワクワクするんだろ 大賑わいの中、友人たちとランチ代わりにつまみ食い。美味しかったわ〜」とつづった。

「明日もきっと大盛況でしょう。出店された方々もお客さんたちも笑顔いっぱいでありますように」と今井。「友達と山分けする分も抱えて帰路につきました。花粉対策でマスクしっぱなしだったけど、それでも気持ちよかった！しばらく続いていたプロモーションの日々から解放された週末。帰宅後は手に汗握るWBC観戦と大充実の一日となりました 感謝」とつづった。

「# パンのフェス2026」「# 横浜赤レンガ広場」「# 今井美樹」と添えた。