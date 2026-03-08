espoir新作「ベアグローリップバーム」登場♡ツヤと血色感を叶える春リップ

韓国発のメイクアップブランドespoirから、ツヤ感とナチュラルな発色を楽しめる新作リップバーム「ベアグローリップバーム」が登場します。しっとりとした潤いと軽やかな塗り心地で、自然な血色感のある唇を演出。ケアしながらメイクを楽しめるアイテムは、毎日のメイクに取り入れやすく、ナチュラルな美しさを引き立ててくれます♡

みずみずしいツヤと潤い感

するすると伸びるなめらかなテクスチャーが唇に心地よくフィット。保湿成分のシア脂やグリセリン配合により乾燥を防ぎ、しっとりみずみずしいツヤ感を与えます。

べたつきを抑えた軽やかな付け心地で、まるでガラス玉のようなツヤ感と立体感のある仕上がりに。彩りをプラスしながら、ふっくらとしたボリューム感のある*ツヤリップを演出します。

*メイクアップ効果による

ティント×バームの心地よさ

リップティントの色持ちとリップバームのなめらかな塗り心地を兼ね備えたリップ。透け感のあるシアーな発色が唇になじみ、自然でピュアな印象に仕上がります。

長時間もっちりとした潤いをキープしながら、透明感のあるカラーを楽しめるのも魅力。デイリーメイクにも取り入れやすいアイテムです。

肌なじみのよい4色展開

ベアグローリップバーム



価格：2,640円

やわらかな彩りとツヤ感が魅力のカラー展開。肌なじみのよい色味で自然な血色感を演出します。いずれのカラーもひと塗りで顔色を明るく見せ、ピュアな血色感を演出します。

容量：各3g

発売日：2026年3月24日(火)～先行発売

全国のバラエティストア／ドラッグストア（一部店舗除く）

新作リップで春メイクを楽しんで

espoirのベアグローリップバームは、ツヤ・潤い・発色をバランスよく楽しめる新作リップ。軽やかな付け心地とシアーな色づきで、ナチュラルな魅力を引き出してくれます。

毎日のメイクにはもちろん、唇の乾燥が気になる季節にも頼れるアイテムです♪先行発売をチェックして、新しいツヤリップを取り入れてみてください。