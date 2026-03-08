グラビアアイドルの新田妃奈（26）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。白のビキニ水着ショットを投稿した。

「『ヤングガンガン』発売しました」と雑誌掲載の姿をアップ。「WBCが開催される年にグラビアのWBCが開催されます」と伝えた。

「W White」「B boin」「C Cup」ということでメンバーに選んでもらいました 具体的な応援方法は後ほど載せるので、まずはヤングガンガンをゲットして欲しいです」と願った。

ファンやフォロワーからも「グラビアの4番で行こう」「すげぇーーー姫様」「ヤッパリ素敵」「可愛さが溢れる」「コレまたカワイイ」「ナイスバディ」「おヘソ可愛すぎ」「ギリギリのラインでドキドキ」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。