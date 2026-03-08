◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日 バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われた。

大会に先駆け、国歌斉唱には歌手の鈴木亜美が登場。大会を盛り上げた。「緊張しました」という鈴木は、学生時代は陸上部で長距離を走っていた。「もう一生分、走りました」と雰囲気に圧倒されたが、「女性がこれだけ集まると、凄くハッピーな空間」と、女性だけの大会について語っていた。

大会には過去に、渡辺美里、倉木麻衣、大黒摩季、小柳ゆき、hitomiらが国歌斉唱として参加している。

大会には、日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）安藤友香（しまむら）、東京五輪代表の鈴木亜由子（JP日本郵政グループ）、初マラソンとなるパリ五輪女子5000m代表の樺沢和佳奈（三井住友海上）らが参加。

来秋の2028年ロサンゼルス五輪選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権がかかり、2時間23分30秒以内、もしくは2時間27分00秒以内での日本人選手6位以内なら出場権獲得となる。

またペースメーカー（PM）には、女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ田中希実（26＝ニューバランス）が登場。ロードでのPMは自身初で第1グループを引っ張った。