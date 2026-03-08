グラビアアイドルの小山玲奈（31）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。プールやジムでの様子を投稿した。

「pool」と題し、「プール撮影会」で着用した白と黒の「お気に入りのビキニ」水着でボディーラインの曲線美際立つショットを公開。「学生の頃」「プールの監視員のバイトしてた」と明かし、ロングヘアをポニーテールでまとめ、白いパーカにビーチサンダル姿もアップした。

さらに別の投稿では「最近は運動頑張っているよん この素材何かの広告に使えないかしら。笑」とつづり、ジムで筋力トレーニングやランニングを行ったり、黒のタオルで汗を笑顔で拭う姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「美しすぎる」「綺麗すぎる〜」「笑顔がステキ」「ゴージャス」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

小山は茨城県出身。14年に「大山ひかり」としてデビュー。17年に現名に改名。24年4月から1年間、ワーキングホリデーのため台湾に。グラビアモデルと添乗員の“二刀流”で「日本一脱げる添乗員」と自称。趣味は漫画、アニメ、映画鑑賞。特技はバスケットボール、剣道、書道、ピアノ。中高社会科教員免許、学芸員の資格を取得。バストは91センチのGカップで「癒しのヴィーナスバスト」と称されたこともある。身長158センチ。血液型A。