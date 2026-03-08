＜貧乏旅行が苦痛です…＞ショッピングモールの駐車場は満車。夫の行動にブチ切れた私【第7話まんが】
私（カホ）は専業主婦で、夫（ショウタ）と娘（アコ・小1）、息子（カイト・年少）との4人暮らしです。倹約家の夫は、家族旅行も節約ざんまい。私が違うプランやレストランを提案しても、夫は予算を理由に「ムリだな」とあっさり却下してきます。その話を聞くと、母は「それはおかしいわよ！」と怒ってくれました。これは旅行だけの問題じゃないのでしょう。私は普段から常に夫の意見を押し付けられ、自分の気持ちを後回しにしてきたのです。
勝手に予定を変更されるなんて、子どもたちにはとても納得できる状況ではありません。せっかくショッピングモールの屋上で遊べると思って出かけたのに……。娘はショックを受けているし、息子は泣いてしまうしで大変でした。
いつもなら私が気持ちを押し殺して、子どもをなだめて終わりです。けれど「夫婦が対等じゃない」という母の指摘が、私にはずっと引っかかっていたのです。これ以上は我慢できない……！ 私ははじめて夫に対し、本音を強くぶつけました。
私たち夫婦の問題は、旅行にかぎったことではないのでしょう。
その日、格安駐車場が満車だと知った夫は、予定していたお出かけをいきなり中止にしてしまいました。
夫の節約へのこだわりによる身勝手な判断で、家族みんなが振り回されているのが現状です。
子どもたちはショックを受けるし、私もフォローに追われ……。
さすがにここで言わなくてはと思い、私ははじめて強い口調で訴えたのでした。
私が「夫婦として対等な意識を持ってほしい」と伝えると、夫も思うところがあったのか黙っていました。
理解してもらえたかどうかは分かりませんが、ひとまず本音を伝えられてよかったです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
