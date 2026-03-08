¡ãÂ®Êó¡ä¹ñÆâ½÷»Ò³«ËëÀï¤ÏºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¤¬¥Æ¥£¥ª¥Õ¡¡½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£È¯¿Ê¤Ç5ÂÇ¥ê¡¼¥É
¡ã¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ8Æü¡þÎ°µå¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô(²Æì¸©¡Ë¡þ6610¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£µ¨½é¥Ü¥®¡¼¤Ç¥Ò¥¶¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ëº´µ×´Ö¼ëè½
¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤¬¤«¤«¤ëºòµ¨¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡¢±Ê°æ²ÖÆà¡¢Àîùõ½Õ²Ö¤Î3¿Í¤¬ºÇ½ªÁÈ¤Ç¸áÁ°9»þ30Ê¬¤Ë1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¡£º´µ×´Ö¤Ï¥Ô¥óº¸¾å3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë2¥ª¥ó¤·¡¢1¥Ñ¥Ã¥È¤ÇÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£È¯¿Ê¡£±Ê°æ¤Ï2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¡¢Àîùõ¤â2¥ª¥ó¤¹¤ë¤â¥Ü¡¼¥ë1¤ÄÊ¬ÆÏ¤«¤º¥Ñ¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ëº´µ×´Ö¡£¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë±Ê°æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤ËÀîùõ¡¢´ä°æÌÀ°¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó8¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¡¢Âç²ñ2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë´ä°æÀéÎç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦12°Ì¥¿¥¤¤Ç¥×¥ì¡¼Ãæ¤À¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï2160Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£µ¨½é¥Ü¥®¡¼¤Ç¥Ò¥¶¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ëº´µ×´Ö¼ëè½
