原英莉花は連日『71』に嘆き節 「最終日は60台、どこまでもいきます！」
＜ブルーベイLPGA 3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞ルーキーイヤーデビュー戦の原英莉花は、初日から3日連続で「71」。内容について「ひどいゴルフでした。しんどかったです」と肩を落としたが、順位は着実に右肩上がり。トータル3アンダー・16位で最終日に向かう。
3番パー5でバーディが先行させたあと、2つ目が遠かった。ティイングエリアが前に出た実測475ヤードの8番パー5は、平均スコア「4.600」のチャンスホール。フォローの風が球をぐんぐん押し、ティショットを残り150ヤードの位置までかっ飛ばした。2本のアイアンで悩み、最終的に短いクラブのピッチングを選択。「奥を怖がりすぎました。風に乗せたかったけれど、落とされるほうに入ってしまって。アプローチも下手くそだし、イラっとしました」。2打目はショートしてグリーンに乗らず、寄らず、そしてパー止まり。足踏みしている間に、3つのボギーがきた。14番パー5に向かうとき、『ここでイーグルを取らなかったらきょうは終わりだね』とキャディと会話した。やや弱まったとはいえ、風は上空を舞っていた。悩みながらもアゲンストと読み、残り200ヤードから5番ウッドを振り抜くと、1メートルについた。「入らなかったらきょうは死んでやる！」という渾身のパットを決めて、前日に続くイーグルを奪取。なんとか首の皮一枚つながった。16番でも3メートルにつけてバーディを奪い、1イーグル・2バーディ・3ボギーの「71」でホールアウト。強風のなか好スコアを並べているようにみえるが、本人からすれば1アンダー止まり。「課題が多い1週間です。調子がイマイチの割にアンダーにまとめられているのはまあまあ…。3つはいきたかったですね」と嘆きは止まらない。上位をうかがう位置につけているとはいえ、首位との差は9打と大きい。「最終日は60台を狙います。60台ならどこまでも行きます！」と爆発を宣言。デビュー戦でのトップ10入り、いや、もっと上位を目指し、ラスト18ホールに期待を寄せる。（文・笠井あかり）
