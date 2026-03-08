【なだれ注意報】北海道・札幌市、小樽市、江別市、積丹町、古平町、仁木町などに発表（雪崩注意報） 8日10:06時点
気象台は、午前10時6分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、江別市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。
石狩地方では、風雪に注意してください。石狩、後志地方では、高波やなだれに注意してください。石狩、空知、後志地方では、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■小樽市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■千歳市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■恵庭市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■北広島市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■積丹町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■古平町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■余市町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意