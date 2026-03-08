中川桃子さん（３６）（三重県亀山市）の白血病が再発したのは、寛解から５年半を経た後の２０１７年８月だった。

大樹さん（３７）と結婚したわずか３か月後のことだ。幻覚や視覚障害……。治療と同時に次々と襲いかかる異変に耐え続けた。（三木修司）

採血時に幻覚「なんでお寺におるの？」

――藤田保健衛生大（現藤田医科大＝愛知）病院での治療が再開した。

「覚悟というより、有無を言わせず治療に向かうしかなかった。母に『あんたどうするの？ ２回目はもう治療は受けない言うてたけど……』『でも、大ちゃん（大樹さん）を残して死ねへんやろう』って言われて、『ほんまやなあ』と返した。ざっくばらんな会話でしたけどね（笑）」

「結婚式も当初は５月か８月の予定だった。１２月に婚約し、準備で慌ただしいとは思ったが、５月に式を挙げた。この時は体調も良かったし、１回目も大学の単位を取り終えた後。２回とも『不幸中の幸い』のタイミングだった」

――藤田に転院した頃は意識もうろうだった。

「検査技師さんが採血に来ると、お寺にいる感覚があった。看病で付き添ってくれた夫に『大ちゃん、なんでお寺におるの？ 早く帰ろう』って迫る。夫が病院だよと答えると、『違うよ、違う』って私。車いすで放射線治療に向かうときには、廊下にお花畑が見えた。そんな幻覚がつきまとっていた」

「入院直後から（腰に針を刺す）腰椎穿（せん）刺（し）で脳脊髄液を抜き、抜いた量だけ抗がん剤を入れる治療を何度も何度もやった。背中を丸めて骨と骨との間に注射針を刺す髄注というつらい治療だった。でも白血病の細胞がどんどん減り、脳圧が下がってすごく楽になる。医学はすごいと思った」

白血病の細胞が視神経を圧迫…「えっ！ なんだか見えないぞ」

――視力の異変は？

「この頃は体力の限界で寝たきりだった。治療の効果が出てきた９月末ぐらいに意識がクリアになってくると、『えっ！ なんだか見えないぞ』と初めて異常に気付いた。医師の顔色が変わり、急きょ、眼科に連絡を入れた。検査の結果、白血病の細胞が増殖して目の神経を圧迫し、視神経が萎（い）縮（しゅく）したことが分かった。『視神経がぺちゃんこで元には戻らない』と言われた」

――幼少期からの夢だった看護師の経験は、闘病生活に影響したか。

「４歳から憧れ、小学３年のときには学習漫画の伝記でナイチンゲールを読んだ。裕福な家に生まれながら看護師を志し、クリミア戦争に従軍して負傷兵を看護した。夜の見回りで『ランプを持った彼女が通り過ぎると、兵士はその影にキスをした』と慕われた。そんな姿に感動し、ずっと目標にしてきた」

「医療現場で得た体験は重い。なんでこんなにつらい思いをしながら治療を受け、生きていかなければいけないのか――。病院にいる限り治療は受けなければいけない。でも、みんながみんな、絶対に病を治したい、絶対に生きたい、という患者さんばかりでないことも学んだ」

◇

視覚障害となった後の葛藤や生活の立て直し、人生目標の設定は後日、改めてインタビューします。中川桃子さんへの講演依頼などは亀山市市民活動・ボランティアセンター「ぷらっと」へ。

中川桃子

なかがわ・ももこ １９９０年亀山市生まれ。「誰もが暮らしやすい共生社会」を目指すユニバーサルデザイン・アドバイザーとして活動。小中高校や大学、地域などで「あなたに今、何ができるか考えてほしい」と実体験を自分の言葉で語る講演が好評だ。