（CNN）イランのペゼシュキアン大統領は7日に湾岸地域への攻撃の停止を示唆したものの、バーレーンやカタール、アラブ首長国連邦（UAE）では現地時間の夜、再び爆発音が聞かれた。

目撃者によると、バーレーンでは立て続けに大きな爆発音が聞こえた。着弾によるものか、迎撃によるものかは直ちには分からなかった。

イランのファルス通信は、「バーレーンの米軍基地で大規模爆発」があったと主張した。

バーレーン内務省はその後、SNSへの投稿で「イランの攻撃により、首都マナマの住宅1棟と周辺の複数の建物に火災や物的被害が発生した」と発表した。

カタールのCNNスタッフも大きな音が連続して聞こえたと報告し、UAEの首都アブダビにいる取材班は少なくとも3回、大きな爆発を報告した。

UAEの国家安全保障会議はX（旧ツイッター）に「現在、防空システムがミサイルの脅威に対応している」と投稿し、人々に「安全な場所にとどまる」よう呼びかけた。

イランのペゼシュキアン大統領はこれより前、米軍基地を狙ったイランのドローン（無人機）攻撃やミサイル攻撃で湾岸アラブ諸国に影響が出たことについて謝罪し、イランが攻撃を受けない限り、近隣国への攻撃は停止すると表明していた。

大統領府はその後、ペゼシュキアン氏のメッセージは明確で、「地域の国が米国の対イラン攻撃に協力しなければ、我々も攻撃しない」との趣旨だったとする「説明」を発表した。