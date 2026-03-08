不調の改善が見込める大事な骨！肩甲骨を支えている17種類の筋肉を知ろう【肩甲骨はがし】

不調の改善が見込める大事な骨！肩甲骨を支えている17種類の筋肉を知ろう

密な繋がりが不調の連鎖を招く

肩甲骨は首や肩などから繋がる17種類の筋肉で支えられています。ここでは、その筋肉についてご紹介します。肩甲骨周辺にある主な筋肉は、首から背中を広く覆い、肩を上げるなどの動きに関与するほか、肩甲骨を固定する役割も担う「僧帽筋」をはじめ、肩甲骨を内側へ引き寄せる動作や肩甲骨とともに肩や腕の上げ下げなどに関わる大・小の「菱形筋」や「肩甲挙筋」など。

胸側の筋肉は、腕を突き出すときに肩甲骨を前方へ動かす「前鋸筋」、肩甲骨のバランスをとる「小胸筋」などがあります。背中の大部分を占める「広背筋」は、肩甲骨の下側に繋がる筋肉で、肩甲骨を下げたり寄せたりします。「肩甲下筋」は肩甲骨の肋骨側に位置し、肩甲骨が外れないように安定させる役割を果たします。

このように、肩甲骨は多くの筋肉と繋がることで多様な動きをもたらしますが、不調の連鎖を起こすデメリットもあります。

どこかの筋肉に何かしらの不具合が生じれば、肩甲骨へすぐに不調が伝わり、その影響が今度は別の筋肉へと逆連鎖。結果、広範囲にダメージを及ぼす悪循環に陥ってしまうのです。

